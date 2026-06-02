18 قتيلاً في هجوم روسي واسع على أوكرانيا

- ارتفعت حصيلة الضربات الروسية على أوكرانيا إلى 18 قتيلاً، مع استمرار عمليات الإنقاذ في دنيبرو، ودعا الرئيس زيلينسكي أوروبا لتطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، مطالباً بدعم عسكري أمريكي إضافي. - اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة زعزعة الاستقرار في البحر الأسود، مؤكدة استعدادها للتعاون مع تركيا لاستعادة الاستقرار، بينما أظهر تحليل أن أوكرانيا حققت تقدماً ميدانياً على حساب روسيا. - أعلنت بولندا حالة تأهب لأنظمة الدفاع الجوي رداً على الهجمات الروسية، وسط تحذيرات زيلينسكي من هجوم جوي روسي واسع جديد.

ارتفعت حصيلة الضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا خلال الليل باستخدام مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى 18 قتيلاً، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء. وقال رئيس بلدية كييف إن ستة أشخاص قُتلوا وأصيب 66 آخرون في العاصمة، فيما أعلنت السلطات المحلية في مدينة دنيبرو، شرقي البلاد، مقتل 12 شخصاً، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، مطالباً الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري عقب الهجوم الروسي الأخير. وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أوروبا تحتاج إلى نظام دفاع خاص بها للتصدي للصواريخ الباليستية، مؤكداً أن المساعدة الأميركية في توفير صواريخ لمنظومات باتريوت "بالغة الضرورة".

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بمحاولة زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأسود عبر تنفيذ هجمات بطائرات أو زوارق مسيّرة ضد سفن مدنية ثم تحميل موسكو المسؤولية عنها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا نفذت هجوماً بزوارق مسيّرة على ناقلات نفط قرب الساحل التركي ومضيق البوسفور في 28 مايو/ أيار الماضي، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

على صعيد ميداني، أظهر تحليل أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات معهد دراسة الحرب (ISW) أن أوكرانيا حققت تقدماً ميدانياً على حساب روسيا خلال مايو/ أيار للشهر الثاني على التوالي، بعدما استعادت السيطرة على نحو 282 كيلومتراً مربعاً. وبحسب التحليل، تباطأ التقدم الروسي الذي استمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بشكل ملحوظ في أواخر عام 2025، فيما سجلت موسكو في إبريل/ نيسان الماضي أول تراجع في مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ عامين ونصف العام.

وفي بولندا المجاورة، أعلن الجيش عبر منصة "إكس" وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب وإقلاع طائرات مقاتلة رداً على الهجمات الروسية. وغالباً ما ترفع وارسو مستوى الاستعداد العسكري خلال الضربات الروسية الواسعة على أوكرانيا، أحياناً بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت هذه الهجمات بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال وقوع هجوم جوي روسي واسع جديد. وقال زيلينسكي في خطاب مصور السبت: "المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال وقوع ضربة واسعة لا تزال قائمة"، داعياً الأوكرانيين إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. ورغم تأكيده أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لا تزال في حالة تأهب، أقر زيلينسكي بأن تأخر إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين يخلق صعوبات متزايدة في التصدي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)