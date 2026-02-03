16 جريحاً من غزة يصلون إلى مصر في اليوم الثاني لفتح معبر رفح

القاهرة

العربي الجديد

03 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:00 (توقيت القدس)
سيارات إسعاف تقلّ مرضى إلى مصر عبر معبر رفح / 3 فبراير 2026 (Getty)
سيارات إسعاف تقلّ مرضى من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، 3 فبراير 2026 (Getty)
- معاناة الفلسطينيين في معبر رفح: وصول 16 مصابًا و24 مرافقًا من غزة إلى مصر بعد إجراءات تفتيش إسرائيلية قاسية، بينما مُنع 30 فلسطينيًا من العودة رغم استيفائهم الشروط.
- انتهاكات الاحتلال: تواصل الجانب المصري مع البعثة الأوروبية والإسرائيليين بشأن الانتهاكات، مع محاولات لتأمين مرافقة دوريات أوروبية للحافلات، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي.
- إدانة حماس: وصفت حماس المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين بأنها "إرهاب منظم"، مشيرة إلى ممارسات مهينة وابتزاز، خاصة ضد النساء والأطفال، لزرع الخوف ومنع العودة.

كشفت مصادر مصرية في معبر رفح عن وصول 16 من المصابين وأصحاب الأمراض الخطيرة مع 24 مرافقا من قطاع غزة إلى الجانب المصري اليوم الثلاثاء بعد تجاوزهم إجراءات التفتيش والتحقيق الإسرائيلية والتي وُصفت بالقاسية.

وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت عودة 30 فلسطينيا للقطاع ممن استوفوا كافة الشروط والتفتيش المصري، مشيرة إلى أن المنع جاء بعد جلسات تحقيق استمرت ساعات طويلة، حيث قضى العائدون ليلتهم داخل معبر رفح من الجانب المصري.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في الجانب المصري من المعنيين بتشغيل المعبر والإشراف على الاتفاق تواصلوا مع مسؤولي البعثة الأوروبية والجانب الإسرائيلي بشأن الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال اليوم الأول من تنفيذ اتفاق فتح المعبر أمام الحركة في الاتجاهين.

نقل مرضى من خانيونس إلى معبر رفح 3 فبراير 2025 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

معبر رفح في يومه الأول: شهادات عن الألم وقسوة إجراءات الاحتلال

وكشف المصدر عن محاولات واتصالات لإقرار آلية تتضمن مرافقة دوريات تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للحافلات التي تقل العائدين إلى القطاع حتى تجاوزهم نقاط التفتيش الإسرائيلية، وهي الآلية التي أبدى الجانب الإسرائيلي رفضها حتى الآن. ويتضمن الاتفاق الذي أعيد فتح المعبر بموجبه عودة 50 فلسطينيا إلى قطاع غزة من مصر يوميا، وخروج 50 من الجرحى وأصحاب الأمراض على أن يرافق كلاً منهم اثنان من ذويه.

وقالت حركة حماس، الثلاثاء، إنّ ما تعرّض له العائدون إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سوء معاملة وتنكيل وابتزاز متعمّد، خاصةً بحقّ النساء والأطفال، على أيدي قوات الاحتلال، "يُشكّل سلوكاً فاشياً وإرهاباً منظّماً، يندرج في سياق سياسات العقاب الجماعي". وقالت الحركة في تصريح: "لقد كشفت شهاداتٌ ميدانيةٌ مؤلمة عن ممارساتٍ مهينة، من بينها اقتياد نساء من بين المسافرين، وعصب الأعين، وإخضاعهنّ لتحقيقاتٍ طويلةٍ بأسئلةٍ لا علاقة لهنّ بها، وتهديد بعضهنّ بأطفالهنّ، ومحاولات الابتزاز لإجبار إحداهنّ على التعاون، بما يؤكد أن ما يجري ليس (إجراءات عبور)، بل انتهاكات ممنهجة تستهدف زرع الخوف وثني الناس عن العودة إلى ديارهم".

