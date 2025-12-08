أحيت قوى الأمن الداخلي السوري المتمركزة في قاعدة التنف العسكرية، بمشاركة قوات أميركية عاملة ضمن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، الذكرى الأولى لتحرير سورية من نظام بشار الأسد، وذلك في احتفال رسمي داخل القاعدة الواقعة عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية، شرقي محافظة حمص.

وشارك في الفعالية عناصر قوى الأمن الداخلي (جيش سورية الحرة سابقاً) إلى جانب نحو 150 جندياً وضابطاً أميركياً، حيث شهدت القاعدة عروضاً توثّق مسار الثورة السورية منذ انطلاقتها السلمية عام 2011، مروراً بالتطورات العسكرية والسياسية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وتضمّن العرض المصوّر مشاهد من التظاهرات الأولى المطالبة بالحرية، إلى جانب تسليط الضوء على تدخل المليشيات الأجنبية، والدعم العسكري الروسي والإيراني للنظام، وما خلّفته الحرب من دمار واسع ونزوح ملايين السوريين داخلياً وخارجياً. كما استعرضت المواد المصوّرة الظروف القاسية داخل مخيمات النزوح التي شكّلت إحدى أبرز مآسي السوريين خلال الحرب.

وفي بادرة وصفها القائمون على الاحتفال بأنها "تحية رمزية للشعب السوري"، نفّذت طائرات تابعة لقوات التحالف استعراضاً جوياً فوق المنطقة، اعتُبر رسالة تضامن تقدّر صمود السوريين خلال سنوات الحرب، وتؤكد استمرار دعم الشركاء الدوليين المرحلة الانتقالية في البلاد.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً لشخصيات سورية مدنية وأمنية، منها ممثلون عن مديرية التنف ووزارة الداخلية السورية، إضافة إلى عدد من الشخصيات القادمة من العاصمة دمشق. واعتُبرت المشاركة المشتركة تعبيراً عن توافق السوريين على دعم مسار بناء الدولة، وتأكيداً لرمزية المناسبة بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع.

وتعدّ ذكرى التحرير محطة بارزة في المشهد السوري الجديد، إذ يرى فيها مشاركون "علامة فارقة في مسار الخلاص من عقود من القمع والصراع"، فيما يؤكد آخرون أن الاحتفال يعبّر عن أمل متجدد بإعادة بناء سورية على أسس الحرية والعدالة بعد سنوات طويلة من الألم.