15 قتيلاً في هجوم على حاجز شمال غرب باكستان

- شهد إقليم خيبر بختونخوا هجوماً دموياً بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً، مما أدى إلى مقتل 15 من أفراد قوات الأمن. الهجوم نفذه انتحاري مدعوم بمسلحين من حركة طالبان باكستان، وأسفر عن اشتباكات عنيفة وانهيار جزء من مبنى المركز. - أعلنت الحكومة المحلية حالة الطوارئ في المستشفيات وأرسلت تعزيزات إضافية لمحاصرة المهاجمين، بينما تمكنت القوات الباكستانية من صد الهجوم وقتل 12 مسلحاً. - في إقليم بلوشستان، تبنى تنظيم "داعش - فرع خراسان" هجوماً استهدف سيارة تقل قضاة، مما أدى إلى مقتل القاضي عبد الحكيم كاكر وسائقه، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

قُتل 15 شخصاً على الأقل، اليوم الجمعة، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً أمنياً في إقليم خيبر بختونخوا، المحاذي لأفغانستان، بشمال غرب باكستان. وأفاد الجيش الباكستاني، في بيان أوردته "أسوشييتد برس"، بأنّ مهاجماً انتحارياً مدعوماً بمسلحين، هاجم نقطة تفتيش أمنية في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 من أفراد قوات الأمن، وأشار الجيش إلى أن القوات تمكنت من صد الهجوم الذي وقع ليلاً في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا، وقتلت 12 مسلحاً.

وألقى الجيش باللائمة في الهجوم على مسلحي حركة طالبان باكستان. يشار إلى أن الحركة منفصلة عن حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، لكنها متحالفة معها. واتهمت باكستان مراراً حكومة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لمسلحي حركة طالبان باكستان، وهو اتهام تنفيه كابول. وحتّى الساعة، لم يصدر أي تعليق فوري من الحركة.

وقال مصدر أمني في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن الهجوم بدأ منتصف الليلة الماضية عندما فجّر انتحاري حافلة مفخخة داخل مركز "منجهي خيل"، قبل أن يشن عشرات المسلحين هجوماً من جهات عدة على الموقع. وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن والمهاجمين طوال الليل وحتى ساعات الصباح، مشيراً إلى انهيار جزء كبير من مبنى المركز، بينما لا يزال عدد من عناصر الأمن عالقين تحت الأنقاض. وأوضح أن تعزيزات أمنية أُرسلت إلى المنطقة، لكنها تعرضت لكمائن نصبها المسلحون على الطرق المؤدية إلى المركز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إضافيين، واصفاً الهجوم بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها المنطقة.

من جانبها، أعلنت الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا أن الهجوم كان "كبيراً ودامياً"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن. وأكدت، في بيان مقتضب، إرسال تعزيزات إضافية تمكنت من محاصرة المهاجمين، كما أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الجرحى.

وبحسب الجيش، حاول منفذو الهجوم اقتحام نقطة التفتيش، لكن قوات الأمن تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع، قبل أن يصطدموا بمركبة محملة بالمتفجرات في السور المحيط بالنقطة، مما أدى إلى انفجار قوي ألحق أضرارا جسيمة بها. وأضاف الجيش أن القتلى 12 جنديا وشرطيين ومسؤولا سابقا في دائرة الغابات.

ووقعت معارك عنيفة في الأشهر الأخيرة على الحدود بين البلدين وشنت باكستان غارات جوية على الأراضي الأفغانية مؤكدة أنها استهدفت ميليشيات مسلحة. لكن مسؤولين في طالبان قالوا إنها أسفرت عن مقتل مدنيين، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة.

"داعش" يتبنى استهداف قضاة في بلوشستان

في سياق منفصل، تبنى تنظيم "داعش - فرع خراسان" مسؤولية الهجوم الذي استهدف، الخميس، سيارة تقل قضاة في منطقة مستونغ بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان. وأسفر الهجوم عن مقتل القاضي عبد الحكيم كاكر، وهو قاضٍ في محكمة بلوشستان، وسائقه، فيما أُصيب قاضٍ آخر وأحد حراسه بجروح خطيرة.

وقال التنظيم، في بيان، إنه سيواصل استهداف المؤسسات الحكومية في بلوشستان، مدعياً أن القاضي المستهدف شارك في إصدار أحكام بحق عناصره. وكان هجوم آخر قد استهدف، الخميس، حافلة تقل أفراداً من الأقلية الشيعية في الإقليم نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.