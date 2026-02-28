15 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية في بوليفيا

- تحطمت طائرة عسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" قرب مطار لاباز، مما أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 20 آخرين، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج واصطدمت بمركبات في الشارع. - تسببت الأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك البرد والبرق، في الحادث، حيث تناثرت أوراق نقدية بوليفية من الطائرة، مما دفع السكان للتجمع، وتدخلت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع. - أوقفت العمليات في مطار إل ألتو الدولي، وأطلقت المستشفيات حملة للتبرع بالدم، بينما تم توقيف 12 شخصاً بسبب عمليات نهب.

قُتل 15 شخصاً على الأقل، الجمعة، في تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء، بعدما اصطدمت الطائرة بمركبات عقب خروجها عن المدرج، بحسب ما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية. وانحرفت طائرة النقل من طراز "سي-130 هيركوليز" عن المدرج في مطار "إل ألتو الدولي"، وتحطمت في أحد الشوارع، ما أدى إلى تدمير العديد من السيارات وإلحاق أضرار بشاحنات، وفق ما أظهرت الصور.

وشوهدت أجزاء محطمة من الطائرة على الطريق حيث سقطت، ولم يعرف على الفور سبب الحادث، لكن شهوداً قالوا إن الطقس كان خطيراً للغاية وقت وقوعه. وقالت كريستينا تشوكي، وهي بائعة تبلغ 60 عاماً، لوكالة فرانس برس: "كان يتساقط برد كثيف، وكان هناك برق"، مشيرة إلى أن سيارتها أصيبت بجزء من الطائرة، وأن ابنتها أصيبت بجروح في الرأس.

من جهته، قال الكولونيل بافيل توفار لصحافيين في موقع الحادث: "أحصي ما بين 15 و16 شخصاً (قتلى)". وأضاف: "نحن ننتشل جثث هؤلاء الأشخاص الذين عانوا للأسف في الحادث". وأكدت وزارة الدفاع وقوع الحادث، من دون تقديم تفاصيل، فيما أفاد جهاز الإطفاء بإصابة 20 شخصاً على الأقل.

وكانت الطائرة، المصنعة من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، تحمل أوراقاً نقدية بوليفية تناثرت عند الاصطدام، ما دفع عدداً كبيراً من السكان إلى التجمع لمحاولة التقاط بعض الأموال، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق ما أظهرت صور بثها التلفزيون. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "الأموال التي كانت تحملها الطائرة المحطمة لا تحمل أي رقم رسمي أو رقم تسلسلي، وبالتالي فهي مجردة من أي قيمة قانونية أو قوة شرائية. ويشكل جمعها أو حيازتها أو استخدامها جريمة".

ونددت النيابة العامة في لاباز بعمليات نهب محلات تجارية في المنطقة من جانب أشخاص يستغلون الفوضى السائدة، وقال المدعي العام لويس كارلوس توريس للصحافة إنه "جرى توقيف 12 شخصاً للتحقيق معهم". وعلقت العمليات في مطار إل ألتو الدولي، ثاني أكبر مطار في بوليفيا، كذلك أطلقت المستشفيات في المدينة حملة للتبرع بالدم لمعالجة المصابين.

(فرانس برس)