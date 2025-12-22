14 وزارة وجهة حكومية في عدن تعلن تأييدها للانفصاليين

- أعلنت 14 وزارة وهيئة حكومية في اليمن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، مما يعكس الانقسام داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. - حذرت رئاسة الجمهورية المسؤولين من الإدلاء بمواقف سياسية خارج مهامهم، ملوحة بإجراءات قانونية، وأكدت على الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي. - تزامنت هذه المواقف مع تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي ينشر وحدات عسكرية في حضرموت والمهرة، ويسعى لاستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

أعلنت أربع عشرة وزارة وهيئة حكومية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومقرها عدن، تأييدها التحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوبي اليمن، في خطوة تعكس اتساع دائرة الانقسام داخل كيان الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وبحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين، أعلنت وزارات الكهرباء، والشؤون القانونية، والتخطيط، والاتصالات، والنقل، والأشغال العامة والطرق، دعمها للمسار السياسي الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها استمرار تقديم الخدمات العامة، والحفاظ على حقوق الموظفين، وعدم تعطيل العمل الإداري في المؤسسات التابعة لها.

كما أعلن نواب ووكلاء في وزارات الصحة العامة والسكان، والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، والإعلام تأييدهم للتحركات الجارية، كلٌ على حدة، ومن دون صدور مواقف رسمية مماثلة عن وزرائهم. وامتد نطاق التأييد ليشمل السلطات المحلية في محافظتَي عدن وسقطرى، إضافة إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التي أكدت في بيان لها استمرار العمل في المرافق الخدمية والإدارية، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي وعدم الإخلال بسير الخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارات الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والثروة السمكية، في بيانات منفصلة، دعمها لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، ما رفع إجمالي الجهات المؤيدة إلى أربع عشرة وزارة وهيئة حكومية. وبحسب مصادر خاصة بـ"العربي الجديد"، من المتوقع أن يعلن وزراء آخرون في الحكومة المعترف بها دولياً خلال الساعات المقبلة تأييدهم للتحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، الذي رفض مغادرة عدن استجابة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعودة الوزراء إلى مقارهم، خاصة بعد أن أثار حضوره العرض العسكري للقوات الجنوبية التابعة للانتقالي، نهاية الشهر الماضي، جدلاً واسعاً، خلال إحياء الذكرى الثامنة والخمسين ليوم الاستقلال في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكدت المصادر أن عدداً من سفراء اليمن في الخارج قد يعلنون بدورهم تأييدهم قرارات وتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تأتي، وفق توصيفه، في سياق التمهيد لإعلان الانفصال وقيام الدولة الجنوبية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تحذيرات أصدرتها رئاسة الجمهورية من قيام مسؤولين حكوميين بالإدلاء بمواقف سياسية خارج نطاق مهامهم الوظيفية، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وكان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قد صرح، أمس الأحد، بأنّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله أخيراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر قوله إنّ العليمي وجه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسّساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأضاف المصدر أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. وشدد المصدر على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، معتبراً أن استغلال السلطة أو الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية والسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية.

وتزامنت هذه المواقف مع تصعيد ميداني للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يواصل نشر وحدات عسكرية تابعة له في محافظتَي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، اللتين سيطر عليهما مطلع الشهر الجاري، إلى جانب توسع نطاق الاعتصامات الجماهيرية المطالبة بإعلان ما يسميه المجلس "قرار الاستقلال وإعلان الدولة الجنوبية". ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس عام 2017 وبات يسيطر على معظم مساحة جنوب اليمن، باستعادة الدولة الجنوبية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، على حدودها الجغرافية السابقة للوحدة اليمنية التي أُعلنت في 22 مايو/ أيار 1990.



