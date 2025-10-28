14 قتيلاً في ضربات أميركية ضد مهربي المخدرات بالمحيط الهادئ

- أعلنت الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات استهدفت أربعة قوارب يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، ورفع عدد القتلى في الحملة إلى 57 شخصاً. - أثارت العمليات الأميركية تساؤلات قانونية حول شرعيتها، حيث تم تنفيذها في المياه الدولية، مع تدمير 14 زورقاً حتى الآن، وتعاونت السلطات المكسيكية في البحث عن الناجي الوحيد. - عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوتر الإقليمي، حيث اتهمت فنزويلا واشنطن بالتخطيط لإطاحة الرئيس مادورو.

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، أن القوات الأميركية قتلت 14 شخصاً في ضربات استهدفت أربعة قوارب يُشتبه بضلوعها في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ، ليرتفع بذلك عدد القتلى في إطار الحملة الأميركية إلى ما لا يقل عن 57 شخصاً.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ مطلع سبتمبر/أيلول سلسلة ضربات ضد ما تصفه بشبكات تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهي عمليات أثارت تساؤلات قانونية حول مدى شرعيتها. ووفقاً لوزارة الدفاع، فقد دمّرت القوات الأميركية حتى الآن ما لا يقل عن 14 زورقاً.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "قُتل ما مجموعه 14 من مهربي المخدرات في ثلاث ضربات، فيما نجا شخص واحد فقط. جميع الضربات نُفذت في المياه الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا".

وأضاف أن القوارب الأربعة كانت "معروفة لأجهزة الاستخبارات الأميركية، وكانت تسلك طرقاً معتادة لتهريب المخدرات، وتحمل مواد غير مشروعة".

وتضمن منشور الوزير مقاطع مصوّرة للضربات، تُظهر استهداف زورقين ثابتين يبدوان مربوطين معاً، بينما تعرض زورقان آخران كانا يبحران بسرعة في عرض البحر لضربتين منفصلتين.

وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة "ستواصل ملاحقة مهربي المخدرات أينما كانوا، وستستخدم معلوماتها الاستخبارية لتحديد مواقعهم والقضاء عليهم"، مؤكداً أن الحملة ستستمر "حتى القضاء التام على الشبكات الإجرامية".

وأوضح أن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة باشرت على الفور عمليات البحث عن الناجي الوحيد من الضربات، مشيراً إلى أن السلطات المكسيكية "تولت مسؤولية تنسيق عمليات الإنقاذ بناءً على طلب من خفر السواحل الأميركي".

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

من جهتها، أكدت البحرية المكسيكية أنها تبحث عن الشخص الناجي من الهجمات الأميركية، موضحة أن العملية تُجرى على بُعد أكثر من 400 ميل بحري جنوب غرب ميناء أكابولكو، وبالتعاون مع القوات الأميركية.

وتُعدّ هذه الهجمات الأولى من نوعها قرب المياه الإقليمية المكسيكية منذ إطلاق واشنطن حملتها الموسعة ضد تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية.

وتشير وزارة الدفاع الأميركية إلى أنها عززت وجودها العسكري في المنطقة، عبر نشر سبع فرق من السفن الحربية ومقاتلات من طراز "أف-35"، إضافة إلى أوامر لمجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بالانتقال إلى شرق المحيط الهادئ.

وأدت هذه التحركات العسكرية إلى تصاعد التوتر الإقليمي، إذ اتهمت فنزويلا واشنطن بالتخطيط لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، معتبرة أن الحملة الأميركية ضد "تهريب المخدرات" تخفي أهدافاً سياسية وأمنية أوسع.

(فرانس برس)