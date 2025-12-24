14 دولة تندد بالتمدد الاستيطاني في الضفة الغربية وتدعو إلى وقفه

- 14 دولة، منها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، نددت بقرار إسرائيل إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، داعية للتراجع عن القرار ووقف التوسع الاستيطاني. - الحكومة الإسرائيلية وافقت على إقامة المستوطنات، ووصفت الخطوة بأنها "تاريخية"، مما يرفع عدد المستوطنات المعتمدة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69. - التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ أعلى مستوياته منذ 2016، مما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

نددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان الأربعاء بإقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف البيان: "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش أن "المجلس الوزاري المصغّر صادق على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة"، مشيراً إلى أن هذه المواقع تُعد ذات "أهمية استراتيجية عالية"، في مقدمتها إعادة إقامة مستوطنتَي "غانيم" و"كاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.

والثلاثاء الماضي، قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ هذا العام أعلى مستوياته منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 (2016) المتعلق بعدم قانونية المستوطنات، وبدء الأمم المتحدة برصد الاستيطان في عام 2017.

ودان الأكبروف "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل"، محذراً من أنه "يؤجج التوترات، ويُعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويُهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتّصلة جغرافياً"، وقال إن "التوسع الاستيطاني، بما يشمل البؤر العشوائية، يتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين، ما يُرسّخ الاحتلال غير الشرعي، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير". وأضاف أن "جميع المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها في الضفة الغربية لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

(فرانس برس، العربي الجديد)