- شنت روسيا هجوماً بالصواريخ الباليستية على كييف، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، ودعا رئيس البلدية السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وسط دوي انفجارات واندلاع حرائق. - امتدت الهجمات إلى غربي أوكرانيا، حيث تضررت مبانٍ في لفيف، بينما رفع الجيش البولندي جاهزيته الجوية تحسباً لأي تهديد محتمل. - حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من هجوم روسي واسع، مطالباً بدعم دفاعي من الولايات المتحدة، بينما أعلنت روسيا عن حريق في مستودع نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

أدت غارات جوية روسية إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في أوكرانيا اليوم الخميس، بينهم شخص في العاصمة كييف. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تليغرام إن حرائق اندلعت في بعض المباني غير السكنية. وأفادت خدمات الطوارئ بمقتل شخص وإصابة اثنين في العاصمة، إضافة إلى مقتل ستة أشخاص آخرين، بينهم طفلان، في منطقتي دنيبروبتروفسك وبولتافا.

وفي كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوسط البلاد، قُتلت فتاتان تبلغان من العمر خمسة أعوام و12 عاماً، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، وأصيب ثمانية بجروح. وقال رئيس مجلس الدفاع في المدينة أولكسندر فيلكول، إن الهجوم نجم عن إصابة مباشرة بصاروخ باليستي روسي من طراز إسكندر-إم. وفي لفيف القريبة من بولندا، قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ تسارع لإزالة الأنقاض للوصول إلى المحاصرين بعدما ألحقت صواريخ روسية أضراراً بمبنيين سكنيين وأصابت 26 شخصاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع المباني التي اندلعت فيها الحرائق في كييف؟ ما هي المناطق الروسية التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت القوات المسلحة في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عبر منصة إكس الخميس، إنها دفعت بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي في ظل الغارات الجوية الروسية. وقالت الشرطة في منطقة لوبلين في بولندا قرب الحدود الأوكرانية إنها تلقت اليوم بلاغاً عن دوي انفجار قوي في إقليم بيوجوراي، وعثرت على حفرة وحطام جسم مجهول متناثر في أحد الحقول.

وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأميركي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وحذر زيلينسكي في وقت سابق من احتمال شنّ هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، مضيفاً أن سلامة الأوكرانيين تعتمد على استعداد الحلفاء لتوفير دفاعات مضادة للصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قواتها قصفت ما وصفته بمنشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا، في مناطق تمتد من العاصمة كييف إلى لفيف ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى ثلاث سفن شحن.

وفي روسيا، اشتعلت النيران في مستودع تابع لوايلد بيريز، أكبر متجر إلكتروني روسي، في مدينة بنزا الغربية، عقب هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، حسبما ذكر الحاكم الإقليمي عبر تطبيق تليغرام. وأضاف أن شخصاً أُصيب وأُجلي حوالى 200 آخرين من الموقع، وذلك بعد يوم واحد فقط من إخلاء الشركة، التي أصبحت هدفاً متكرراً لهجمات أوكرانيا، منشأة أخرى في وسط روسيا. كذلك أفادت الشركة في بيان منفصل اليوم الخميس بأن النيران اشتعلت في منشأة أخرى تابعة لها في سارابول بمنطقة أودمورتيا الروسية عقب هجوم بطائرات مسيّرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا أسقطت ما مجموعه 258 طائرة مسيّرة خلال الليل. ويشمل هذا المناطق الأوكرانية التي تحتلها موسكو.

(رويترز)