125 دولة تحسم مصير كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية

- تعقد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية جلسة خاصة للتصويت على مستقبل المدعي العام كريم خان، وسط اتهامات بسوء السلوك الجنسي قد تؤدي لعزله نهائياً. - خان، الذي أُعفي من مهامه في يونيو، يواجه اتهامات بمحاولة منع المشتكية من متابعة اتهاماتها، بينما ينفي خان هذه الادعاءات. - القرار النهائي بيد جمعية الدول الأطراف، حيث يتطلب التصويت السري موافقة الأغلبية لعزله، بينما تواجه المحكمة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة.

تستعد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لعقد جلسة خاصة، اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للتصويت على مستقبل المدعي العام للمحكمة كريم خان، وسط اتهامات بسوء السلوك قد تنتهي بعزله نهائياً من منصبه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الاتهامات الموجهة لكريم خان بسوء السلوك؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى فرض عقوبات على كريم خان من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الاجتماع بعد أكثر من عامين من الجدل الذي أحاط بخان، المحامي البريطاني، على خلفية اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، وهي اتهامات نفى صحتها بشكل متكرر. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، أُعفي خان، البالغ من العمر 56 عاماً، رسمياً من مهامه في يونيو/حزيران الماضي، بعدما خلصت اللجنة التنفيذية للهيئة المشرفة على المحكمة إلى أنه ارتكب "إخلالاً جسيماً بالواجب وسوء سلوك جسيماً"، على خلفية علاقة وصفت بأنها "تصاعدت مع مرور الوقت"، إضافة إلى محاولته منع المشتكية من المضي في اتهاماتها، فيما يواصل خان نفي تلك النتائج.

وبات القرار النهائي بيد جمعية الدول الأطراف التي تضم 125 دولة عضواً، حيث ستُختتم الجلسة المغلقة بتصويت سري يتطلب موافقة الأغلبية لإقرار عزله من منصبه. ولن يتمكن خان من حضور الجلسة، إذ يخضع لحظر دخول الولايات المتحدة بعد أن فرضت عليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على خلفية تحقيق المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.

كما يواجه خان تعليقاً لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة المتحدة، بعدما قرر مجلس معايير نقابة المحامين البريطانية وقف ترخيصه مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليه. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً متزايدة، إذ أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر الحالي، إطلاق حملة تستهدف تفكيك المحكمة التي تأسست قبل 24 عاماً. ولا تزال نتيجة التصويت غير محسومة، رغم إعلان هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها ستصوت لصالح عزل خان، لتكون الدولة الوحيدة التي كشفت موقفها علناً حتى الآن.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)