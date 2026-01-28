12 قتيلاً وتضرر منشآت للطاقة في هجمات روسية على أوكرانيا

- تعرضت أوكرانيا لهجمات روسية مكثفة في مناطق شرق وجنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وتضرر منشآت للطاقة، مع هجمات بطائرات مسيرة في أوديسا وإيزيوم وسلوفيانسك وزابوريجيا. - أسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وتضررت مبانٍ سكنية ومنشآت عامة، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 135 مسيرة روسية. - أبدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده للتفاوض مع بوتين لحل القضايا الحساسة، وسط محادثات في أبوظبي بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس لإيجاد تسوية سلمية.

قُتل 12 شخصاً وتضررت منشآت للطاقة بهجمات روسية استهدفت شرق أوكرانيا وجنوبها، بعدما بدأت كييف وموسكو محادثات لإنهاء نزاع مستمر منذ قرابة أربع سنوات وفي وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

في جنوب أوكرانيا، تعرضت منطقة أوديسا لهجوم شنته نحو خمسين طائرة مسيرة روسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وعُثر على جثث ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض في مدينة أوديسا نفسها، وأصيب نحو ثلاثين شخصا بجروح. واعتبر زيلينسكي أن "كل ضربة روسية من هذا النوع تقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية وتُضعف مساعي شركائنا لإنهاء الحرب". وأضاف "نتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا وسائر الشركاء ألا يلتزموا الصمت وأن يتذكروا أن تحقيق سلام حقيقي يتطلب ممارسة ضغط مباشر على موسكو".

وأفاد حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، بأن من بين الجرحى طفلين وامرأة في الفترة الأخيرة من الحمل. وأشارت شركة الطاقة الخاصة "دتيك" DTEK إلى أن القوات الروسية ألحقت أضرارا "هائلة" بإحدى منشآتها. وتضم منطقة أوديسا الميناء الأوكراني الرئيسي على البحر الأسود في أوكرانيا، وهي تتعرض لهجمات روسية باستمرار تستهدف خصوصا منشآت الطاقة والموانئ. وبحسب أوليغ كيبر، ألحقت المسيّرات أضرارا "بعشرات المباني السكنية"، فضلا عن "كنيسة وروضة أطفال ومدرسة ثانوية ومركز لياقة بدنية".

وفي شمال شرق البلاد، قرب إيزيوم، أصيب قطار ركاب ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وفي الشرق، أفاد مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك الشرقية في بيان بأن قنبلة روسية انزلاقية سقطت على مدينة سلوفيانسك الثلاثاء ما أسفر عن مقتل زوجين يبلغان 45 و48 عاما. وأضاف مكتب المدعي العام أن ابنهما البالغ 20 عاما أصيب أيضا، مشيرا إلى تضرر خمسة منازل أخرى.

وفي هجوم منفصل بمسيّرة في منطقة زابوريجيا الجنوبية، قُتل رجل يبلغ 58 عاما في منزله، كما قتل رجل آخر في منطقة خيرسون المجاورة. وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية الثلاثاء أن 165 مسيّرة روسية أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، وأُسقط منها 135 منها.

وأكدت شركة الغاز المملوكة للدولة "نافتوغاز" تضرر أحد مواقعها في الغرب للمرة الخامسة هذا الشهر. وتأتي هذه الضربات بعد محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس يومي الجمعة والسبت الفائتين في أبوظبي، وهي أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع. ومن المقرر استئناف هذه المحادثات الأحد في العاصمة الإماراتية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية كوبيانسك-فوزلوفي في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وقرية نوفوياكوفليفكا في منطقة زابوريجيا (جنوب)، حيث تواصل قوات موسكو تقدمها.

وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وأوضح سيبيها، في مقابلة مع موقع يوروبِيسكا برافدا الأوكراني، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا. وأضاف أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين من أجل حل هذه القضايا. وتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)