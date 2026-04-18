12 دولة إسلامية تدين تعيين إسرائيل سفيراً في "أرض الصومال"

- أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية تعيين إسرائيل سفيراً في "أرض الصومال" الانفصالية، معتبرين ذلك انتهاكاً لوحدة وسيادة الصومال، وأكدوا دعمهم الثابت لوحدة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الشرعية. - شدد الوزراء على أن هذه الخطوة تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي، مما يؤثر سلباً على السلم والأمن الإقليميين. - أعلنت إسرائيل تعيين أول سفير لها في "أرض الصومال"، بينما أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية هذه الخطوة، معتبرةً إياها انتهاكاً لوحدة وسيادة الدولة.

دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، تعيين إسرائيل سفيراً لها في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرين ذلك مساساً بوحدة الصومال. وأكد البيان، الذي صدر على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا "بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ‘أرض الصومال‘، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".

ووقّع البيان وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والصومال والجزائر والسودان وليبيا وبنغلادش وفلسطين وإندونيسيا وباكستان والكويت. وأكد الوزراء "رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها"، مجددين "دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي".

وشدد وزراء الدول العربية والإسلامية على أنّ "مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام".

وأعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، تعيين أول سفير لها لدى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي غير المعترف به دولياً، جاء ذلك فيما أعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن إدانتها الشديدة لهذا التعيين، معتبرةً الخطوة "انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة ووحدتها".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب. وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم إدارته شؤونه ككيان مستقل على المستويات السياسية والأمنية والإدارية.