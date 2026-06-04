11 شهيداً و32 مصاباً بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

- استشهد 11 فلسطينياً وأصيب 32 آخرون في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مع استمرار الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي الشهداء منذ بدء العدوان 72,956 والمصابين 173,043. - استهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل في غزة، مما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 5 من عائلة واحدة، وتدمير واسع في المباني، بينما تواصل فرق الإسعاف البحث عن مفقودين. - تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب الحصار ونقص الإمدادات، مع تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

استشهد أحد عشر فلسطينياً وأصيب اثنان وثلاثون آخرون، اليوم الخميس، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تصعيد وخروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، أن إجمالي ما وصل إلى مستشفياتها اليوم، 11 شهيداً و 32 إصابة، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بلغ عدد الشهداء 947 وعدد المصابين 2,935 فيما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، 72,956 شهيداً و173,043 مصاباً.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر اليوم، من جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شقق سكنية ومنازل في مدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية ومصادر طبية، وتوزعت الاستهدافات على عدة مناطق في المدينة، شملت شقة سكنية في شارع المخابرات شمال غربي غزة، ومنزلاً غرب مخيم الشاطئ، إضافة إلى شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وأفادت المصادر باستشهاد خمسة أفراد من عائلة واحدة من جراء استهداف شقتهم السكنية غربي غزة، فيما خلفت الغارات دماراً واسعاً في المباني المستهدفة، بينما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين وإجلاء المصابين من مواقع القصف.

وتعيش مدينة غزة منذ أسابيع على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء ومناطق النزوح، بالتزامن مع عمليات عسكرية برية وجوية متواصلة في عدد من مناطق القطاع. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجمات المتكررة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل السكنية.

وفي موازاة العمليات العسكرية، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود. وتحذر منظمات دولية وأممية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، في ظل النزوح المتكرر وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.