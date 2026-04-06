11 شهيداً في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة

- استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، حيث اقتحمت مليشيات موالية للاحتلال المدرسة وحاولت اعتقال فلسطينيين قبل تدخل الطيران الإسرائيلي. - ترافق طائرات الاحتلال المسيّرة المليشيات المدعومة منه خلال عملياتها ضد الفلسطينيين، وقد نفذت سابقاً عمليات اغتيال استهدفت كوادر المقاومة والأجهزة الأمنية. - أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة عن تنفيذ كمائن ضد المليشيات المتعاونة مع الاحتلال، مما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال عدد من عناصرها.

استشهد 11 فلسطينياً وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم المغازي، في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقال ناشطون وشهود عيان إن مليشيات تعمل لمصلحة الاحتلال اقتحمت المدرسة، وحاولت اعتقال فلسطينيين وأطلقت النار عليهم، قبل أن يتدخل طيران الاحتلال بإطلاق صاروخين على الأهالي الذين تصدوا لعناصر هذه المليشيات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ويرافق طيران الاحتلال المسيّر بشكل دائم عناصر المليشيات المدعومة منه، خلال تنفيذها عمليات ضد الفلسطينيين، أو أثناء تصدي المقاومة أو الأهالي لها. وسبق أن نفذت هذه المليشيات عمليات اغتيال استهدفت كوادر في المقاومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، كما حدث مع الضابط في الأمن الداخلي أحمد زمزم قبل بضعة أشهر وسط القطاع.

وخلال الشهر الجاري، أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة و"قوة رادع" التابعة للمقاومة تنفيذ عدة كمائن في قطاع غزة استهدفت المليشيات المتعاونة مع الاحتلال، أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من عناصرها.

وتنشط في القطاع خمس مليشيات، من أبرزها مليشيا ياسر أبو شباب، الذي قُتل في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسلّم قيادتها من بعده غسان الدهيني، إلى جانب مليشيا في بيت لاهيا شمالاً يقودها أشرف المنسي، وأخرى بقيادة رامي حلس شرقي غزة، بالإضافة إلى مليشيا شوقي أبو نصيرة شرقي دير البلح والمنطقة الوسطى، ومليشيا خامسة يقودها حسام الأسطل في المناطق الشرقية من خانيونس.