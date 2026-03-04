101 مفقود و78 جريحاً بهجوم أميركي على سفينة إيرانية قبالة سريلانكا

- تعرضت سفينة إيرانية لهجوم قبالة سواحل سريلانكا، مما أدى إلى فقدان 101 شخص وإصابة 78 آخرين، حيث نفذ الجيش الأميركي الضربة مستهدفًا السفينة الحربية الإيرانية. - أطلقت السفينة نداء استغاثة، مما دفع البحرية السريلانكية لبدء عملية إنقاذ مشتركة مع القوات الجوية، حيث تم إنقاذ 32 شخصًا ونقلهم إلى المستشفى، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين. - يأتي الحادث في ظل تصعيد عسكري في المنطقة، مما يثير مخاوف من تأثيره على أمن النقل البحري والتجارة العالمية.

أفادت مصادر في البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية، اليوم الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 101 شخص فُقدوا وأصيب 78 آخرون بجروح بعد تعرض سفينة إيرانية لهجوم قبالة سواحل سريلانكا، فيما قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الجيش الأميركي هو من نفذ الضربة التي قال إنها "استهدفت سفينة حربية إيرانية".

وقال وزير الخارجية السريلانكي فيجيتا هيراث في إفادة أمام البرلمان إن الجيش أنقذ ما لا يقل عن 30 شخصاً كانوا على متن السفينة التي كانت تغرق قرب المياه السريلانكية. وكان متحدث باسم وزارة الدفاع قد أعلن في وقت سابق أن البحرية أرسلت مهمة إنقاذ بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السفينة أطلقت نداء الاستغاثة قبالة سواحل مدينة غالي في جنوب البلاد، حيث نقل المصابون إلى مستشفى في المدينة لتلقي العلاج.

وفي السياق، بدأت القوات البحرية والجوية السريلانكية عملية إنقاذ مشتركة بعد تلقي نداء استغاثة من السفينة الإيرانية "إيريس دينا"، وهي فرقاطة من طراز "مودج" تابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية، كانت تقل نحو 180 شخصاً. وقال المتحدث باسم البحرية إن مهمة الإنقاذ تهدف إلى إجلاء من كانوا على متن السفينة، نظراً إلى أن الحادث وقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بسريلانكا. وأكد مسؤول في وزارة الصحة أنه جرى إنقاذ 32 شخصاً ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة بينما يتلقى سبعة آخرون علاجاً طارئاً، في حين أصيب الباقون بإصابات طفيفة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً على خلفية الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد تنفيذها عدواناً واسعاً على إيران، والتي توسعت لتشمل هجمات وعمليات عسكرية في عدة مناطق من المنطقة والممرات البحرية القريبة. ويثير استهداف السفينة الإيرانية قبالة سواحل سريلانكا مخاوف من امتداد تداعيات الصراع إلى طرق الملاحة الدولية، في ظل تحذيرات متزايدة من تأثير التصعيد على أمن النقل البحري والتجارة العالمية.

