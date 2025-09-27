100 ألف شخص يتظاهرون في برلين احتجاجاً على الإبادة في غزة

- شهدت برلين أكبر احتجاجات في ألمانيا ضد الحرب على غزة، حيث شارك ما بين 60 ألف إلى 100 ألف شخص، مطالبين بتحرير فلسطين ووقف المجازر. - نظمت الاحتجاجات تحالف يضم نحو 50 مجموعة، منها مؤيدة لفلسطين ومنظمات حقوقية، مطالبين بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. - أكد الموسيقي اليهودي ميشائيل بارنبويم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، مشيرًا إلى أن التظاهرة تهدف إلى جعل الاحتجاج مرئيًا في الشارع.

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، أكبر موجة احتجاجات في البلاد على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ ما يقرب من عامين. وتحدث منظمو الاحتجاجات عن مشاركة ما يتجاوز 100 ألف شخص، بينما قدّرت الشرطة هذا العدد بنحو 60 ألف شخص، وكلا الرقمين يتجاوز أكبر تظاهرة سابقة من أجل غزة في ألمانيا، التي جرت في برلين خلال الصيف بمشاركة 50 ألف شخص.

وانطلقت في وقت مبكر بعد ظهر اليوم تظاهرة أمام مبنى البلدية الأحمر حيث انضمت إلى مسيرة في ميدان "جروسر شتيرن"(النجمة الكبيرة) في حي تيرغارتن. وردد المتظاهرون عبر مكبرات الصوت هتافات مثل "حرروا فلسطين"، و"عاش التضامن الدولي"، بينما رُفعت لافتات كُتب عليها شعارات مثل "غزة - أوقفوا المجزرة"، و"لن يتكرر ذلك أبدا (عبارة غالبا ما تُسْتَخْدَم في ألمانيا للتأكيد على عدم تكرار جرائم النازية بحق اليهود) بالنسبة للجميع"، و"الحرية لفلسطين".

ودعا إلى هذه الاحتجاجات تحالف يضم نحو 50 مجموعة، بينها مجموعات مؤيدة لفلسطين ومنظمة "ميديكو إنترناشونال" و"أمنيستي إنترناشونال" وحزب اليسار الألماني المعارض. ووجه المنظمون عدة مطالب من بينها وقف فوري لصادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني حرب تجويع على مدار شهور عديدة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، بالإضافة إلى فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل. وقالت الشرطة إنها نشرت حوالي 1800 عنصر في أنحاء المدينة.

الصورة تظاهرة في برلين تضامنًا مع غزة، 27 سبتمبر 2025 (Getty)

ويعتبر المنظمون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. كما وجه الموسيقي اليهودي ميشائيل بارنبويم، أحد الداعين إلى التظاهرة، التهمة نفسها إلى إسرائيل، وقال في تصريحات لقناة "آر بي بي 24" إن "تظاهرة كل (العيون على غزة) تهدف إلى جعل الاحتجاج ضد الإبادة الجماعية في غزة مرئيا في الشارع". وأضاف: "لا أرى أن هذا توصيف مبالغ فيه، فهذا هو المصطلح الذي تستخدمه معظم منظمات حقوق الإنسان وكل الخبراء تقريبا".

وتساءل بارنبويم، وهو قائد أوركسترا "ديوان الشرق والغرب" الذي أسسه والده دانيال بارنبويم، عما إذا كانت ألمانيا تشارك في تحمل المسؤولية عن هذه الإبادة الجماعية، وقال: "منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها هو واجب علينا جميعا".

من جانبه، قال يانيس جريم، الباحث في شؤون الاحتجاجات بجامعة برلين الحرة، للقناة نفسها، إن الدعوات للتظاهر صيغت بطريقة منفتحة وشاملة، بحيث يمكن أن تجذب عددا كبيرا من الناس من مختلف الاتجاهات والخلفيات، من دون الحاجة إلى وضع شروط مسبقة. وأضاف أن فريقا من الباحثين سيجري مقابلات مع المشاركين أثناء هذه الفعاليات لمعرفة خلفياتهم.

وأوضح جريم أن "هناك إمكانات لأن تصل هذه التظاهرات -بخلاف الاحتجاجات الفلسطينية المنتظمة في العامين الماضيين- إلى جمهور أوسع"، مشيرا إلى أن "هناك بالفعل تحوّلا في الرأي العام، لكن ذلك لم ينعكس بعد على مستوى الاحتجاج في الشارع".

كما انطلقت مسيرة في ساحة "جروسر شتيرن" في حي تيرجارتن الساعة الخامسة مساءً، حيث شارك فيها بارنبويم وكذلك فنانا الهيب هوب كيه.آي.زد وباشانيم. وقد سجّل المنظمون حضور 30 ألف مشارك، لكنهم يتوقعون قدوم أعداد أكبر. وكانت أكبر تظاهرة لدعم غزة في برلين حتى الآن قد ضمّت نحو 50 ألف شخص بحسب بيانات المنظمين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)