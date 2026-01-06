- حصلت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على أغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب، حيث استحوذت على 456 مقعداً من أصل 568، بينما توزعت المقاعد المتبقية بين المستقلين وأحزاب النور والمحافظون والوعي. - رغم وجود أربعة أحزاب غير مؤيدة للحكومة ضمن القائمة الوطنية، إلا أن المعارضة كانت ضعيفة، حيث لم يتم تقديم أي استجوابات ضد الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية. - شهدت الانتخابات تلاعباً في بيانات المرشحين، مما يعزز سيطرة الأحزاب المؤيدة للحكومة بنسبة 70.9% من المقاعد، ما يتيح لها تمرير القوانين وتعديل الدستور لتمديد ولاية السيسي.

انتهى ماراثون انتخابات مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر من التصويت، وبطلان النتائج، وإعادة الانتخابات في كثير من الدوائر، ليسفر عن أغلبية كاسحة لأحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر"، المُشكّلة بمعرفة جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، وعددها 12 حزباً، بنسبة تتجاوز 80% من المقاعد المخصصة للانتخاب على نظامي الفردي والقائمة المغلقة.

وخصِّصت مقاعد البرلمان مناصفة بين النظامين بنسبة 50% لكلٍّ منهما، بإجمالي 568 مقعداً، حصدت منها أحزاب القائمة 456 مقعداً، بعد فوزها بجميع مقاعد القائمة المغلقة، وعددها 284، بالإضافة إلى 172 مقعداً فردياً، تاركة 112 مقعداً للمستقلين، وثلاثة أحزاب فقط من خارجها هي: النور ذو التوجه السلفي، والمحافظون، والوعي.

وتروّج القائمة أنها تضم أربعة أحزاب غير مؤيدة للحكومة، هي: المصري الديمقراطي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والتجمع، التي بلغت حصتها مجتمعة 36 مقعداً على النظامين. وفي الفصل التشريعي السابق (2020–2025)، ظهر جلياً من ممارسات النواب عنها أنها لا تعارض سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية، واقتصرت معارضتها على انتقاد قرارات بعض الوزارات التي تؤثر سلباً في أوضاع الناخبين في دوائرهم، من خلال استخدام أدوات رقابية غير مؤثرة، مثل: الاقتراحات برغبة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة.

وطوال خمس سنوات، لم يناقش مجلس النواب أي استجواب ضد الحكومة، وهو الإجراء الرقابي الأساسي الذي يتيح للأعضاء مساءلة الوزراء، والمطالبة بسحب الثقة منهم. وبدا بوضوح أن لدى جميع النواب تعليمات مشددة، يُرجّح بأنها أمنية، بعدم التقدم باستجوابات رسمية، تجنباً لإحراج الحكومة، بمن فيهم أعضاء الأحزاب الأربعة (المعارضة) تحت قبة البرلمان.

وزعمت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية أحزاب معارضة حصلت على 53 مقعداً في انتخابات مجلس النواب، بما يوازي 10% من الأعضاء المنتخبين. وصنّفت الهيئة أحزاباً مثل الوفد والنور السلفي ضمنها، علماً بأن ممارسات النواب عن الحزبين كانت مؤيدة بشكل كامل لبرامج الحكومة المتعاقبة منذ عام 2015، ومشاريع قوانينها، ولم تُسجَّل أي مواقف معارضة لها.

وقالت الهيئة إن إجمالي المقاعد التي خسرتها أحزاب القائمة الوطنية في الانتخابات الفردية لصالح المستقلين بلغ 82 مقعداً، فيما بلغ عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين معاً 158 مقعداً، بما يمثل نسبة 28% من الأعضاء المنتخبين. ولم تذكر الهيئة أن أكثر من نصف عدد المستقلين الفائزين في الانتخابات المنقضية من المنتمين في الأصل إلى أحزاب القائمة، ولا سيما حزب مستقبل وطن، وترشحوا بصفة "مستقل" بعد اختيار الحزب مرشحين آخرين على حسابهم لخوض الانتخابات الفردية في دوائرهم.

ويبلغ عدد أصحاب "الصوت العالي" في البرلمان من المعارضين الفعليين للحكومة ثلاثة أو أربعة نواب من المستقلين على الأكثر، أبرزهم: ضياء الدين داوود، وأحمد فرغل، إلى جانب بعض المنتمين إلى الأحزاب المنضوية في القائمة، مثل: محمد عبد العليم داوود عن حزب الوفد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، وأحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع، وفريدي البياضي، وإيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي.

وفي اليومين الماضيين، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بسبب تصريحات النائبة الفائزة عن القائمة الوطنية، نيفين إسكندر، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، التي قالت فيها إن "السياسة في العالم كله تتلخص في جملة: يا إما تحكم أو تتحبس (تُسجن)".

وهاجم مغردون إسكندر التي ذكرت، ضمن تصريحاتها، أنها تمثل تيار المعارضة في القائمة، مع الاعتراف بأن الأخيرة فازت بنسبة 11.5% فقط من إجمالي المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين. واستطردت إسكندر بأن "الأفضل لها أن تكون جزءاً من المنظومة السياسية الحالية، وتسعى إلى التغيير من داخلها، بدلاً من الندب (البكاء) من خارج مجلس النواب"، على حد تعبيرها.

وإسكندر صيدلانية من محافظة أسيوط (جنوب)، وفازت بمقعدها عن محافظة المنوفية في مفارقة صارخة، وهي خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وتشغل عضوية "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" التي تُدار بمعرفة المخابرات العامة. وشاركت في عدد من جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي في 2022، وذلك بلجنة الحقوق والحريات العامة.

وأظهرت أسماء المرشحين الفائزين عن القائمة (المدعومة أمنياً لانتخابات البرلمان) حدوث تلاعب في بيانات عدد كبير منهم، من خلال الدفع بهم عن محافظات غير مقيمين أو مولودين بها، ومن دون سابق معرفة مع الناخبين فيها، أو الوجود في الدائرة التي يمثلونها في مجلس النواب.

ومثّل الكاتب الصحافي عماد الدين حسين ظاهرة "نواب البراشوت" في مصر، الذي خرج من عضوية مجلس الشيوخ بعد قضائه خمس سنوات مُعيّناً بقرار رئاسي في 2020، ليُجرى اختياره ضمن القائمة، ممثلاً عن حزب الجبهة الوطنية في محافظة البحيرة، رغم أن دائرته الانتخابية تعود إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، ويقيم في ضواحي العاصمة القاهرة، ولا تربطه أي علاقة بالبحيرة الواقعة غرب دلتا النيل.

أيضاً هناك سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، الفائز عن الحزب نفسه في محافظة الشرقية، التي لا يرتبط بها بأي صلة، لأنه كان نائباً عن محافظة بورسعيد التي يقيم فيها حتى الآن. ورجل الأعمال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، الفائز عن محافظة القاهرة، بدلاً من موطنه الأصلي بدائرة مركز ومدينة دار السلام في محافظة سوهاج.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب، المرتقب انعقاده في 12 يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد صدور قرار جمهوري بتعيين 28 نائباً بعد غدٍ الخميس، لن يأتي بجديد على صعيد الممارسات مقارنة بالفصلين التشريعيين السابقين، إذ يغلب على تشكيله الأحزاب المؤيدة للحكومة ورئيس الجمهورية، مثل: مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، مع نسبة لا تتجاوز 10% للنواب الذين يعارضون قرارات السلطة التنفيذية، من دون أن يكون لهم تأثير حقيقي أو فعّال عند تمريرها.

واستحوذت الأحزاب الأربعة على 403 مقاعد بنسبة 70.9%، بواقع 277 مقعداً لمستقبل وطن، و87 لحماة الوطن، و65 للجبهة الوطنية، و24 للشعب الجمهوري، ما يضمن لها أغلبية مريحة في البرلمان الجديد، ويمكنها من تمرير أيّ مشاريع قوانين تقدّمها الحكومة، وكذلك الموافقة على مشروع تعديل الدستور المرتقب خلال عامين على الأكثر، الهادف إلى تمديد ولاية السيسي حتى عام 2036 بدلاً من 2030، الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين، وفقاً لما أوردته المادة الـ226 من الدستور.