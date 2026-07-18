10 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

- تصاعدت التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث استهدفت القوات الروسية ميناءي ميكولايف وأوديسا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينما شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق روسية، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. - ركزت الهجمات الروسية على تعطيل التجارة الأوكرانية عبر البحر الأسود، بينما استهدفت أوكرانيا منشآت بحرية روسية لتعطيل شبكة نقل النفط. - دعا وزير الخارجية التركي إلى ضبط النفس واستمرار محادثات إسطنبول لتجنب تصعيد الحرب في البحر الأسود وحماية المدنيين.

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص في غارات روسية استهدفت ميناءي ميكولايف وأوديسا، فيما قالت السلطات الروسية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم من جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية طاولت مناطق عدة في روسيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية استهدفت ميناءي ميكولايف وأوديسا، وهما من أبرز موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيّرة على ميناءي المدينتين، في إطار ضغوط مكثفة على مسارات التجارة الرئيسية لأوكرانيا، مشيرين إلى أن الهجمات ألحقت أضراراً بثلاث سفن مدنية ترفع أعلاماً أجنبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأضرار التي لحقت بالسفن المدنية في هجمات ميناءي ميكولايف وأوديسا؟ ما هو الهدف المعلن لأوكرانيا من استهداف السفن الروسية في البحر الأسود؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد المسؤولون مقتل شخصين في إحدى الغارات التي وقعت صباح اليوم، بينما كانا على متن سفينة أجنبية، فيما قُتل شخص ثالث في هجوم استهدف أوديسا، أكبر موانئ جنوبي أوكرانيا. وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوماً روسياً لاحقاً أصاب سفينة ترفع علم جزر مارشال في أحد موانئ المنطقة، ما ألحق أضراراً بها وأدى إلى اندلاع حريق وإصابة أربعة من أفراد طاقمها، البالغ عددهم 17 شخصاً، لافتاً إلى إجلاء الطاقم بالكامل.

في المقابل، قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق عدة في روسيا، وفق ما أعلنته السلطات المحلية. وقال حاكم منطقة تامبوف، يفغيني بيرفيشوف، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون من جراء استهداف مركز توزيع تابع لشركة "وايلدبيريز" الروسية للتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن جميع الضحايا من موظفي المركز.

وفي مدينة "إلكتروستال"، شرقي موسكو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعاً آخر تابعاً للشركة نفسها، ما أدى إلى إصابة 24 شخصاً، بعضهم جروحهم خطرة، بحسب حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف. وأضاف فوروبيوف أن حريقاً اندلع في مستودع للنفط بمدينة "نوغينسك" في ضواحي العاصمة الروسية، ما دفع السلطات إلى إخلاء مستشفى للولادة في إجراء احترازي. وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 48 طائرة مسيّرة.

من جهته، أعلن قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، أن بلاده استهدفت 12 سفينة روسية أخرى في البحر الأسود أمس الجمعة، مضيفاً أن ذلك رفع العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت للاستهداف خلال الشهر الجاري في البحرين الأسود وآزوف إلى 159 سفينة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 24 سفينة يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها ضربت أيضاً منشآت في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الجمعة استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة مسيّرات بحرية، في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني إنه نفذها بالتعاون مع البحرية الأوكرانية، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم في نقل النفط والوقود. وأوضح الجهاز أن إحدى الناقلتين المستهدفتين نقلت، منذ بداية عام 2026، نحو ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي، فيما أشار إلى أن الطيران الروسي حاول اعتراض المسيّرات البحرية بإلقاء القنابل وإطلاق نيران الرشاشات، إلا أن ذلك لم يمنع إصابة الناقلتين.

أخبار أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود

وشهد الخميس الماضي تنفيذ واحدة من أكبر موجات الضربات البحرية الأوكرانية منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، إذ قال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية استهدفت 11 سفينة في البحرين الأسود وآزوف، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز وثلاث سفن بضائع سائبة وزورقا سحب.

ويعكس التصعيد الأخير انتقال الحملة الأوكرانية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، بعد أن ركزت في أيامها الأولى على تعطيل خطوط الإمداد البحرية الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم. وتقول كييف إن الهدف من العمليات ليس إغراق السفن، بل إخراجها من الخدمة وتعطيل شبكة نقل النفط والوقود والبضائع التي تعتمد عليها روسيا في دعم عملياتها العسكرية، بينما تصف موسكو هذه الهجمات بأنها "استهداف للسفن المدنية وتهديد لحرية الملاحة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، مؤكداً أن أنقرة لا تريد انتقال المواجهات إلى هذا الممر البحري الحيوي. وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده في كييف مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، الخميس، إنه "لا يمكن تبرير استهداف الموانئ وناقلات النفط وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر في البحر الأسود". وشدد فيدان على ضرورة الحفاظ على استقرار البحر الأسود، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والتصرف بمسؤولية، وأكد أهمية مواصلة محادثات إسطنبول بين موسكو وكييف، باعتبارها المسار الأنسب للحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة رغم استمرار العمليات العسكرية.

(قنا، رويترز، العربي الجديد)