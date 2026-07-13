- تصاعدت الهجمات بين أوكرانيا وروسيا، حيث أعلنت موسكو عن إحباط هجوم أوكراني على مطارين عسكريين، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في محيط موسكو بسبب هجمات بطائرات مسيّرة. - أسفرت الضربات الروسية على أوكرانيا عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة في هجوم استهدف سفينة شحن، مما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين. - أعلنت أوكرانيا عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 15 سفينة روسية في بحر آزوف، بينما استهدفت روسيا سفينة شحن مدنية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

تستمرّ الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، مع حديث موسكو عن إحباط ما سمّته "هجوماً إرهابياً أوكرانياً" على مطارين عسكريين، حيث قُتل أربعة أشخاص، معظمهم في محيط موسكو، جراء هجمات شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانية، فيما أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا عن مقتل ستة أشخاص على الأقلّ، بينهم ثلاثة قضوا في هجوم استهدف سفينة شحن، وفق ما أعلن مسؤولون من البلدين، اليوم الاثنين.

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وأعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيّرة في المنطقة. وقال عبر تطبيق "تليغرام": "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطّمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعدما اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني". وأفاد الحاكم بإسقاط 81 طائرة مسيّرة في المنطقة ليل الأحد - الاثنين.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت مبكر اليوم، عبر "تليغرام"، إسقاط ما مجموعه 11 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة. وفي جنوب غرب روسيا، أبلغ حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف عن "هجوم معادٍ" تسبّب في "اشتعال حريق بالمنطقة الصناعية بقرية فيازنيكي في مقاطعة شباكوفسكي"، من دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

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وفي منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، قُتلت امرأة عندما ألقت طائرة مسيّرة عبوة ناسفة في بلدة بيريزوفكا، وأصيب رجلان في كرينيتشنوي جراء غارة من طائرة مسيّرة أخرى، وفق بيان صادر عن السلطات المحلية.

إلى ذلك، أعلن قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني، روبرت بروفدي، اليوم الاثنين، أن طائرات مسيّرة هاجمت 15 سفينة روسية في بحر آزوف خلال الليل، من بينها سبع ناقلات. وأضاف بروفدي عبر تطبيق تليغرام، أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت لضربات خلال الأيام الثمانية الماضية إلى 105 .

وأعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت سفينة شحن مدنية، في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال وزير المجتمعات والتنمية الإقليمية الأوكراني، أوليكسي كوليبا، إن "روسيا استهدفت سفينة تجارية مدنية ترفع علم توغو أثناء تفريغها شحنة من الأسمدة المعدنية". وأفاد مسؤولون محليون بأن هجوماً روسياً آخر بطائرة مسيّرة، أودى بحياة شخصين في مدينة زابوريجيا الجنوبية، القريبة من خطوط الجبهة، فضلاً عن سقوط قتيل في منطقة خيرسون المجاورة.

وتأتي هذه الهجمات بينما يستعدّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء حلفاء بلاده ضمن "تحالف الراغبين" في باريس، لبحث سبل دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو، وهو الاجتماع الذي وصفه الكرملين بأنه "تحالف لمؤجّجي الحروب".

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على مطارَين عسكريَّين

روسياً أيضاً، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم، إحباط ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيّرة على مطاري أوكراينكا وشاغول العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين"، مشيراً إلى أن الهجوم أُحبط بفضل معلومات استباقية. وقال الجهاز في بيان، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، إنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيّرة مزوّدة برؤوس حربية، ومحطات تحكّم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعداداً لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك".

وأشار إلى أنه "جرى نشر طائرات مسيّرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد". وقال البيان إن من سمّاهم "عملاء كييف"، قاموا بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محمّلة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث جرى تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة. وأعلن الجهاز، "ضبط 24 طائرة مسيّرة مزودة بوحدات تحكم شبكية عصبية مقاومة للحرب الإلكترونية من صنع بريطاني وأميركي وكندي وسويدي، ومسلحة برؤوس حربية تحتوي على متفجرات تزن أكثر من كيلوغرام واحد".

وكثّفت أوكرانيا أخيراً هجماتها على روسيا، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية النفطية، في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي. من جانبها، تواصل روسيا شنّ غارات يومية على أوكرانيا، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لم يُفضِ حتى الآن إلى حلّ دبلوماسي.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)