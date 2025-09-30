10 سنوات على التدخل الروسي في سورية: مطالبة بالاعتذار والتعويض

- دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اعتذار رسمي من موسكو وتعويضات للضحايا، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، وتسليم بشار الأسد للتحقيق، مؤكدةً على أهمية إبقاء ملف الخسائر البشرية والمادية على سلم الأولويات في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا. - وثقت الشبكة مقتل 6,993 مدنيًا، بينهم 2,061 طفلًا، وارتكاب القوات الروسية 363 مجزرة، مع دعم النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، وعرقلة المساءلة الدولية باستخدام الفيتو. - أوصت الشبكة بتنظيم العلاقات المستقبلية مع روسيا في إطار المساءلة عن الانتهاكات، وتحمل المسؤوليات القانونية، ودفع التعويضات، والمساهمة في إعادة الإعمار.

مع حلول الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سورية، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى اعتذار رسمي من موسكو وتعويضات للضحايا ومساءلة المتورطين، مطالبةً كذلك بتسليم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة به. وأكدت الشبكة أن ملف الخسائر البشرية والمادية الناتجة من العمليات الروسية يجب أن يبقى مطروحًا على سلم الأولويات في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو، مع الاستناد إلى قواعد بيانات موثقة لتبنّي مطالب التعويض وإعادة الإعمار.

ووثقت الشبكة في تقريرها مقتل 6,993 مدنيًا، بينهم 2,061 طفلًا و984 امرأة. وفي هذا الصدد قال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إن من المفترض أن تضع الحكومة السورية ملف التدخل الروسي في البلاد بشكل دائم على أجندتها، وأن تطرح قضية تسليم بشار الأسد ومساءلته عن الانتهاكات. وأضاف أن هناك دورًا مشتركًا يفترض أن تقوم به الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الأدوار، وأن يُقدَّم الدعم لهذا التوجّه، لأن روسيا ارتكبت، بحسب الشبكة، انتهاكات فظيعة.

وأكد عبد الغني أن ملف التدخل يجب أن يكون جزءًا من ملف التفاوض إذا رغبت روسيا في فتح علاقات مع الحكومة والشعب السوري، لأن روسيا هي "الطرف المعتدي"، وفق قوله، مشيرًا إلى أن الجانب السوري يجب أن يأخذ ذلك في الحسبان عند المفاوضات للمطالبة بحقوقه ومصالحه، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والموانئ وغيرها.

ورأى عبد الغني أن من الواجب على الحكومة التذكير بمسألة التعويضات، مع إمكانية الاستفادة من قاعدة البيانات التي احتفظت بها الشبكة، والتي وثّقت بالتفصيل مجريات التدخل الروسي في سورية وأعداد الضحايا الناتجة منه. وبين التقرير أن روسيا قدّمت دعمًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا لنظام الأسد، إلى جانب عرقلتها للمساءلة الدولية عبر استخدام حق النقض (الفيتو) 18 مرة، منها 14 مرة بعد التدخل العسكري المباشر لصالح النظام.

وأضاف التقرير أن التدخل العسكري الروسي أتاح للنظام استعادة السيطرة على مناطق في حلب والغوطة ودرعا وأجزاء من إدلب، ما غيّر خريطة النزاع، وأن روسيا دعمت النظام لوجستيًا وغطّت عمليات استخدامه لأسلحة كيميائية، بحسب ما ورد في التقرير.

وثقت الشبكة ارتكاب القوات الروسية 363 مجزرة في سورية منذ تدخلها في 30 سبتمبر/أيلول، كذلك أدّت العمليات العسكرية الروسية، بحسب التقرير، إلى مقتل أكثر من 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة، وإلى مقتل 24 من الطواقم الإعلامية، وإلى الاعتداء على أكثر من 1,262 منشأة حيوية، بينها 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقًا.

ودعت الشبكة في توصياتها الحكومة السورية إلى تنظيم أي علاقات أو تعاون مستقبلي مع روسيا في إطار الإلزام بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، ومطالبة موسكو بتحمل المسؤوليات القانونية تجاه المدنيين المتضررين، إلى جانب إلزامها بدفع التعويضات والمساهمة في إعادة إعمار ما خلّفه تدخلها العسكري، مع ضمان عدم تكرار انتهاكات مماثلة ضد المدنيين أو المرافق الحيوية.