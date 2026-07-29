10 ساعات من التظاهر ضد نتنياهو في واشنطن: غير مرحّب بك في مدينتنا

- شهدت واشنطن احتجاجات واسعة ضد زيارة نتنياهو، حيث نظمت منظمات حقوقية ودينية فعاليات متعددة، ورفعت شعارات تصفه بـ"مجرم حرب" وتطالب بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل. - تواصلت الاحتجاجات بمشاركة مجموعات ليبرالية ويهودية مناهضة للصهيونية، ورفعت الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتطالب بوقف التمويل الأميركي. - اختتمت الفعاليات بمسيرة أمام البيت الأبيض، حيث دعا المشاركون إلى تحرير فلسطين ووقف المساعدات لإسرائيل، مؤكدين على ضرورة وقف الحروب في غزة ولبنان.

على امتداد أكثر من عشر ساعات، تحولت شوارع العاصمة الأميركية واشنطن إلى ساحة احتجاج رفضاً لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ نظمت منظمات حقوقية وجماعات ضغط وحركات دينية وسياسية أميركية ويهودية وفلسطينية فعاليات متتالية حملت رسائل متعددة، لكنها التقت عند شعارين رئيسيين: أن نتنياهو "مجرم حرب"، وأنه "غير مرحب به" في المدينة.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نتنياهو في البيت الأبيض، في زيارته السابعة إلى واشنطن والثامنة إلى الولايات المتحدة منذ تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني 2025، فيما يبلغ عدد زياراته الرسمية إلى الولايات المتحدة 38 زيارة، طبقاً لأرشيف وزارة الخارجية الأميركية. والتقى الرئيسان في البيت الأبيض، ثم شاركا في جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي اقترح إلقاء قنبلة نووية على أطفال غزة.

الصورة تظاهرة في واشنطن ضد نتنياهو، 29 يوليو 2026 (العربي الجديد)

واستهلت الفعاليات الاحتجاجية في الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، بوقفة نظمتها مجموعة دينية ضمت يهوداً ومسيحيين ومسلمين وآخرين، طالبت باعتقال نتنياهو ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما دعت إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بكرامة. ورفع المشاركون شعارات، منها: "مسلمون ومسيحيون ويهود يطالبون بوقف إطلاق النار"، و"أوقفوا القتل والتجويع في غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"أوقفوا جرائم الحرب"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

وانتقد عضو حركة "أطباء ضد الإبادة الجماعية"، الطبيب المتقاعد جون ريورر، في حديث لـ"العربي الجديد"، الصمت الدولي إزاء ما وصفه بـ"الجنون" الذي تشهده غزة، من استهداف للمدنيين والأطباء والمنظومة الصحية. وقال: "أردت التعليق على الوضع الطبي في غزة بصفتي طبيب طوارئ متقاعداً، فقد زرت مناطق نزاع في خمس قارات مختلفة، ولم أشهد، من الناحية الطبية، ما رأيناه في غزة. لم يحدث قط أن حوصر شعب بهذه الطريقة، بينما تُلقى عليه كميات هائلة من الذخائر المتفجرة. ولم يقتصر الاستهداف على الصحافيين، بل طاول أيضاً الأطباء والعاملين في القطاع الصحي".

واستشهد الطبيب بقصة الطفلة هند رجب، مشيراً إلى استهداف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذها، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها، وأضاف: "لقد تعرض كل مستشفى في غزة للقصف والتدمير الجزئي، ومع ذلك يواصل الأطباء هناك محاولة إنقاذ المصابين". كما أعرب عن قلقه على مصير الدكتور حسام أبو صفية، المتخصص في طب حديثي الولادة، الذي تعتقله إسرائيل، قائلاً: "جريمته الوحيدة أنه رفض ترك مرضاه من الأطفال في مستشفى تعرض للقصف".

وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، تظاهرت مجموعة ليبرالية أميركية وعرب ضد الإبادة الجماعية في غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتة كتب عليها: "إسرائيل تقصف الخيام وتحرق الأطفال أحياء وهم نائمون"، مطالبين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووقف التمويل الأميركي للإبادة.

وفي الثانية عشرة ظهراً، نظمت جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية تظاهرة رفضاً لزيارة نتنياهو. وتعد الجماعة من أبرز التيارات اليهودية المناهضة للصهيونية، إذ ترفض قيام دولة إسرائيل وتدعو إلى زوالها انتظاراً لقدوم المسيح. وقال أحد ممثليها في كلمة خلال الوقفة: "هناك محتال جاء إلى البيت الأبيض يستخدم اسم اليهود والدين للقتل والاحتلال. لن نقبل هذا المحتال نتنياهو. هذه الشخصية الشيطانية تمثل حركة شيطانية تسمى الصهيونية".

كما تظاهرت مجموعة يهودية أخرى أُنشئت حديثاً عام 2024، وهي New Jewish Narrative، وتطلق على نفسها "تقدمية صهيونية"، ضد زيارة نتنياهو إلى العاصمة واشنطن، ورفعت لافتة كبيرة كتب عليها: "أنقذوا إسرائيل من نتنياهو". وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم "ضد نتنياهو، ويدعمون إسرائيل وحلّ الدولتين"، ووصفوا نتنياهو بأنه كارثة. ولم تشارك المجموعتان اليهوديتان في وقفة واحدة نظراً إلى الاختلافات الجوهرية بينهما.

وتزامناً مع جنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس، نظمت مجموعة تقودها الناشطة حزامي برمدا وقفة احتجاجية أمام بوابة دخول السياسيين إلى الكاتدرائية في العاصمة واشنطن. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "أوقفوا العدوان الإسرائيلي"، ورددوا شعارات، منها: "لا مزيد من الأموال من أجل إسرائيل"، و"لا مزيد من الأموال للقنابل"، فيما استمرت الفعالية من الواحدة والنصف حتى الثالثة والنصف بعد الظهر.

الصورة يهود يتظاهرون في واشنطن ضد نتنياهو، 29 يوليو 2026 (العربي الجديد)

وفي السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، شاركت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي أكبر منظمة يهودية أميركية تعادي الصهيونية وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مسيرة ضد زيارة نتنياهو أمام البيت الأبيض، كما شاركت في الفعالية نفسها حركة الشباب الفلسطيني، وهي حركة تضم الشباب الفلسطينيين والعرب في الشتات، إضافة إلى حزب الاشتراكية والتحرير.

ورغم هطول أمطار غزيرة في العاصمة لأكثر من نصف ساعة قبل أن تخف حدتها، واصل المشاركون مسيرتهم وتظاهرهم أمام البيت الأبيض، ورفعوا لافتات: "حرروا فلسطين"، و"أوقفوا كل المساعدات لإسرائيل"، و"اليهود يقولون: اسحبوا الاستثمارات من الإبادة الجماعية"، و"أوقفوا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران"، و"أوقفوا تجويع غزة"، ورددوا شعارات: "نتنياهو غير مرحب بك هنا في واشنطن"، و"نتنياهو أنت مجرم حرب"، و"نتنياهو إرثك الإبادة الجماعية وقتل الأطفال".

وقالت إحدى المتحدثات، وتدعى نهاد، من حركة الشباب الفلسطيني: "بالأمس جاء مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب دولياً، ووصل إلى العاصمة واشنطن، ورافقته الشرطة الممولة من أموال دافعي الضرائب في زيارته السابعة خلال 18 شهراً للعمل مع ترامب على مزيد من العدوان في منطقة الشرق الأوسط"، وطالبت بوقف الحروب ووقف القتل في غزة ولبنان.