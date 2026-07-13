10 دول أوروبية تعلن تأسيس تحالف دفاعي ضدّ الصواريخ الباليستية

- تأسيس تحالف دفاعي أوروبي: أعلنت عشر دول أوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن تحالف دفاعي ضد الصواريخ الباليستية، بهدف بناء قدرة أوروبية مشتركة للتصدي للتهديدات الباليستية. - أهداف التحالف: يهدف التحالف إلى تطوير منظومة دفاع صاروخي متكاملة، وتعزيز التعاون في البحث والتطوير، وتحسين تبادل المعلومات، مع التأكيد على الطبيعة الدفاعية للتحالف. - تعزيز الأمن الأوروبي: يسعى التحالف إلى حماية أوكرانيا وتعزيز الأمن الجماعي الأوروبي، مع التركيز على دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية وتشديد العقوبات على موسكو.

أعلنت عشر دول أوروبية، اليوم الاثنين من باريس، تأسيس تحالف دفاعي ضدّ الصواريخ الباليستية، عقب اجتماع عمل أول لهذا التحالف انعقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بعد ظهر اليوم، وقبيل قمة "تحالف الراغبين" التي تستضيفها العاصمة الفرنسية اليوم برئاسة مشتركة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، وبمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة الدول والمنظمات الدولية.

وقال بيان مشترك صدر عن قصر الإليزيه، إن التحالف يضم في عضويته التأسيسية كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، وإن الانضمام إليه مفتوح أمام الدول التي تتقاسم مبادئه وأهدافه. وأوضح البيان أن حماية أوروبا تتطلب "حلاً شاملاً يتمثل في منظومة متكاملة للدفاع الصاروخي"، وأن من شأن هذه المنظومة المشتركة أن تكون مكملّةً للأنظمة القائمة والحلول الأوروبية التي اقتنتها الدول المشاركة أو قد تقتنيها مستقبلاً، بهدف بناء "قدرة أوروبية مشتركة للتصدي للصواريخ الباليستية".

وينص المشروع على وضع "متطلبات عملياتية مشتركة، ومجموعات عمل فنية مشتركة، وآليات واضحة للإدارة"، إلى جانب إعداد خريطة طريق تمهّد لوضع أولى قدرات التحالف، ودعم أنشطة البحث والتطوير، وتحسين تبادل المعلومات، والبحث عن مصادر تمويل، كما شدّد البيان على الطبيعة الدفاعية للتحالف، قائلاً إن "هذه المبادرة لا تستهدف أي شعب، بل تهدف إلى الدفاع عن شعوبنا".

وفي تعليق على إعلان التحالف، قال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إنّ الدول المشاركة اختارت، في مواجهة التهديد الباليستي "حماية أوكرانيا، وتعزيز أمننا الجماعي، وبناء دفاع أوروبي"، مضيفاً أن إطلاق التحالف سيعزز القدرات التي تحتاج إليها أوروبا. وجاء الإعلان قبيل قمة "تحالف الراغبين"، المنعقدة حالياً في مجمع أنفاليد بباريس، لبحث تعزيز دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وتشديد العقوبات على موسكو، إلى جانب مكافحة "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات، كما يبحث القادة المجتمعون الترتيبات الأمنية التي من شأنها حماية أوكرانيا بعد أي وقف لإطلاق النار ومنع روسيا عن شن هجوم جديد.