10 جرحى في هجوم طعن في بريطانيا والشرطة تستبعد دافع الإرهاب

قالت الشرطة البريطانية، ليل السبت - الأحد، إن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم طعن في قطار في مقاطعة كامبريدجشير، شرقي إنكلترا، مشيرة إلى أن تسعة من المصابين حالتهم حرجة، في هجوم صنفته الشرطة بأنه "غير إرهابي"، مؤكدةً أنها أوقفت اثنين مشتبه فيهما.

وأعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها لا تعتبر هجوم الطعن الجماعي الذي وقع على متن قطار متجه إلى لندن حادثًا إرهابيًّا، مؤكدة أن شخصين ما زالا في حالة حرجة جراء الحادث الذي وقع مساء أمس السبت. وكانت الشرطة قد أعلنت، مساء أمس، أن تسعة من أصل عشرة مصابين في حالة حرجة. وقال المفتش في شرطة النقل البريطانية، جون لوفليس، إن أربعة من المصابين غادروا المستشفى، فيما نُقل مصاب آخر إليها، ما رفع عدد المصابين في الهجوم إلى 11 شخصًا.

وأضاف لوفليس أن الشخصين اللذين اعتُقلا ما زالا قيد الاحتجاز، مؤكّدًا أنهما مولودان في المملكة المتحدة. وأوضح أن أحدهما رجل بريطاني أسود يبلغ من العمر 32 عامًا، والآخر رجل من أصل كاريبي يبلغ من العمر 35 عامًا. وقال لوفليس: "لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الحادث إرهابي".

وكانت شرطة النقل البريطانية قد قالت في وقت سابق على إكس: "نحن نستجيب حالياً لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن"، مشيرة إلى "إيقاف شخصين". وأفادت شرطة كامبريدجشير "بنقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى". وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إنّ حادث الطعن أُعلن أنه "حادث كبير"، وإن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

ودعت الشركة التي تدير خدمات السكك الحديد على طول شرق إنكلترا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقّعة حدوث "اضطرابات كبيرة". وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس: "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقاً كبيراً".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)