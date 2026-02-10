- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تعتمد على قوتها العسكرية في الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المفاوضات الجديدة هي نتيجة لصمود الشعب والقوات المسلحة ضد الضغوط. - شدد عراقجي على أهمية تخصيب اليورانيوم كجزء من استقلال إيران وعزتها الوطنية، مؤكداً رفض التخلي عنه رغم التهديدات. - أكد القادة العسكريون الإيرانيون على الجاهزية التامة للرد على أي اعتداء، مشيرين إلى أن الدفاع والدبلوماسية يشكلان ميداناً واحداً لحماية استقلال البلاد ومصالحها الوطنية.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن إيران تحضر اليوم في ساحة الدبلوماسية مستندة إلى قوة جيشها، مؤكداً أن "هذا الاقتدار العسكري أحبط أعداء البلاد من أي اعتداء". وأضاف عراقجي أن "الميدان والدبلوماسية يسيران اليوم في امتداد واحد، بل في خندق واحد وساحة واحدة"، موضحاً أن إيران دخلت حالياً مساراً تفاوضياً جديداً "يُعد ثمرة عام كامل من صمود الشعب الإيراني والقوات المسلحة في مواجهة مختلف الضغوط والتهديدات والحرب التي فُرضت على البلاد". وأكد وزير الخارجية أن طهران ستواصل مسار المفاوضات من موقع الندية وعلى أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدداً على أنه "إذا لمسنا جدية من الطرف الآخر، فإن إيران ستكون جادة بالكامل وستواصل هذا المسار".

وكان عراقجي قال، الأحد، إن طهران دفعت "كلفة باهظة" من أجل امتلاك برنامج نووي سلمي والتمتع بحق تخصيب اليورانيوم، مضيفاً أن "الإصرار على التخصيب لا يقتصر على البعد التقني أو الاقتصادي، بل يرتبط أيضاً بمبدأي الاستقلال والعزة الوطنية"، مؤكداً رفض بلاده التخلي عنه "حتى إن فُرضت عليها الحرب". وأكد عراقجي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للسياسة الخارجية في طهران، أن تخصيب اليورانيوم يُعد "حاجة حقيقية للبلاد، وجزءاً من استقلالها وعزتها الوطنية"، وأضاف أن إصرار إيران على التخصيب "ينبع من مبدأ رفض الهيمنة، وأن هذا القرار يعود حصرياً إلى الشعب الإيراني".

رسائل عسكرية

من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني إن "الدفاع والدبلوماسية يشكلان اليوم ميداناً واحداً تُدافع فيه إيران عن استقلالها ووحدة أراضيها والمصلحة العامة"، محذراً من أن "أي خطأ يرتكبه العدو سيُقابل برد حتمي". وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لانتصار الثورة الإسلامية، أن إيران سترد على التهديدات بردود أوسع وأشد. وجاء في البيان أن إيران "أثبتت مراراً أنها تقف بقوة وصلابة في وجه أي تهديد أو مؤامرة أو نزعة ابتزاز"، وأنها تواجه التهديدات بـ"ردود أكثر حسماً واتساعاً في سبيل صون مصالحها الوطنية".

كما شدد قائد القوات الجوية الإيرانية العميد الطيار بهمن بهمرد على الجاهزية الكاملة للرد على أي اعتداء، قائلاً إن التجربة الكبيرة للحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً ساعدت القوات الجوية على إعادة بناء قدراتها القتالية وفق طبيعة التهديدات الجديدة. وأضاف بهمرد، خلال لقائه الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، أنه يستطيع اليوم أن يطمئن الشعب الإيراني وأصدقاء بلاده في العالم إلى أن القوات الجوية في أعلى درجات الاستعداد، مؤكداً أن "أي عمل عدواني سيُواجه برد قوي وحاسم".