​​​​​​​سورية: بدء تنفيذ مرسوم منح الجنسية للمواطنين من أصول كردية

- أصدر وزير الداخلية السوري قرارًا بتطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية، بما فيهم "مكتومو القيد"، مع مساواتهم في الحقوق والواجبات، وإلغاء القوانين الاستثنائية لعام 1962. - يلتزم المرسوم بحماية التنوع الثقافي واللغوي، مع اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس، وإحياء التراث الكردي ضمن السيادة الوطنية. - أقرّ المرسوم اعتبار عيد "النوروز" عطلة رسمية، مع تعزيز خطاب وطني جامع وحظر التمييز العرقي أو اللغوي.

أصدر وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بالعمل الفوري على تطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم "مكتومو القيد"، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات. وجاء في القرار الموجّه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، تأكيد التنفيذ الفوري لنص المرسوم الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2026، ولا سيما المادة الرابعة التي تنص على إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد، بمن فيهم مكتومو القيد.

كما نص القرار على تولّي الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، كلٌّ في ما يخصه، مع التشديد على تبسيط الإجراءات "قدر المستطاع" للمواطنين الكرد، وموافاة وزارة الداخلية بهذه التعليمات في موعد أقصاه 5 شباط/فبراير القادم 2026.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم (13) لعام 2026، والذي أكد أن المواطنين السوريين الكرد يشكّلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وبحسب نص المرسوم، الصادر استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، تلتزم الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، وذلك في إطار السيادة الوطنية.

ونصّت المادة الثالثة من المرسوم حينها على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، مع السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار نشاط ثقافي وتعليمي. كما ألغى المرسوم جميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ونص على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

وأقرّ المرسوم حينها اعتبار عيد "النوروز" في 21 آذار/مارس عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سورية، بوصفه عيداً وطنياً يعبّر عن الربيع والتآخي، إلى جانب تأكيد التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.