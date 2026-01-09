​​​​​​​الرئيس الصومالي: لا يمكن تقسيم بلادنا بتوقيع من نتنياهو

- أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وحدة الصومال وسيادته غير قابلة للتقسيم أو المساس بها من قبل أي طرف خارجي، مشددًا على أن محاولات فرض واقع جديد ستفشل. - انتقد محمود اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، معتبرًا أنه يخدم أجندات توسيع النفوذ الإسرائيلي في القرن الأفريقي ويهدد أمن المنطقة، مع رفض توطين الفلسطينيين المهجرين. - تعهدت الحكومة الصومالية باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية سيادتها، مع التأكيد على الحوار كوسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية، ورفض أي انفصال دون موافقة الحكومة الشرعية.

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مساء الخميس في خطاب متلفز، إن وحدة الصومال وسيادته لا يمكن المساس بهما أو تقسيم البلاد بقرار أو توقيع من أي طرف خارجي، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض مآلها الفشل.

وفي خطاب وجّهه إلى الشعب الصومالي، شدد الرئيس الصومالي على أن ما أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم دولياً بارتكاب مجازر في قطاع غزة، لا يملك أي شرعية قانونية أو سياسية تمكّنه من المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو تقرير مصير شعبها.

وأوضح حسن شيخ محمود أن ما يُسمّى باعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" لا يخدم سوى أجندات توسيع النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي، ويهدف إلى إنشاء منشآت وقواعد عسكرية من شأنها تهديد أمن دول المنطقة وخليج عدن وباب المندب، فضلًا عن تداعياتها الخطيرة على أمن الشرق الأوسط بأسره، إلى جانب توطين الفلسطينيين بعد تهجيرهم وهدم منازلهم وهذا أمر غير مقبول.

وأكد الرئيس الصومالي أن الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع الشعب الصومالي وشركائها الدوليين، ماضية في اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية حازمة للتصدي لأي انتهاك يستهدف سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحوار مع أقاليم الشمال، وفي مقدمتها "أرض الصومال"، يظل الخيار المفتوح والسبيل الأمثل لتحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف أن أي حديث عن انفصال "أرض الصومال" لا يمكن أن يتم من دون موافقة الحكومة الصومالية الشرعية، أسوة بالتجارب الدولية التي جرت في ظروف قانونية وسياسية مختلفة، مثل جنوب السودان وإريتريا، مؤكداً أن وحدة الصومال ستبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف إسرائيل رسمياً بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة وذات سيادة"، إذ وقع إلى جانب ساعر ومن يسمى "رئيس جمهورية صوماليلاند" إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً. وبحسب بيان صادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، فإنّ الخطوة جاءت "بروح اتفاقات أبراهام" التي وقعت بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح إسرائيل أول جهة تعلن اعترافها بالإقليم الانفصالي في الصومال.