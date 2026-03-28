​​​​​​​البرلمان الإيراني يبحث الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي

- تدرس إيران بجدية الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) بسبب الهجمات على منشآتها النووية ومواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ترى طهران أن تصريحات مدير الوكالة تشجع على حرب نووية ضدها. - تؤكد إيران أن الانسحاب لا يعني السعي لامتلاك سلاح نووي، بل يهدف إلى منع التجسس الأميركي والإسرائيلي تحت غطاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - معاهدة NPT، التي أُقرت عام 1986، تسمح للدول الأعضاء بالانسحاب منها بعد إشعار مسبق، وتعتبر أهم اتفاقية دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مؤسسات الدولة أصبحت تدرس بشكل جاد مسألة انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ردا على الهجمات التي تطال المنشآت النووية الإيرانية ومواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت الوكالة بأن عدداً من الجهات المعنية، من بينها البرلمان يدرسون بشكل عاجل هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن هناك توجهاً يتبلور داخل إيران مفاده أنه لم يعد هناك مبرر للبقاء في المعاهدة.

وأضافت "تسنيم" أن معاهدة NPT تنص على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الحماية وضمان استفادة إيران من التكنولوجيا النووية السلمية ومتطلباتها، إلا أن طهران ترى أن تصريحات مدير الوكالة رافاييل غروسي تشجع بشكل غير مباشر على حرب نووية ضد المنشآت النووية الإيرانية، في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على تلك المنشآت من دون إدانة من الوكالة.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن الانسحاب من المعاهدة لا يعني التوجه نحو امتلاك سلاح نووي، بل يهدف بحسب المشروع الإيراني إلى منع ما تصفه طهران بعمليات التجسس الأميركية والإسرائيلية التي تتم تحت غطاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتُعد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أهم اتفاقية دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وقد أُقرت عام 1986 من قبل الدول الأعضاء. كانت إيرلندا هي الدولة التي اقترحت هذه المعاهدة خلال فترة الحرب الباردة، قبل أن توقع عليها الولايات المتحدة الأميركية و56 دولة أخرى. وكانت إيران من أوائل الدول التي انضمت إلى المعاهدة، حيث التحقت بها عام 1970، وعدلت برامجها النووية لتتوافق مع أحكامها. ويبلغ اليوم عدد الدول الأعضاء في هذه المعاهدة 186 دولة.

ويحق للدول الأعضاء، وفقا للمادة العاشرة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، الانسحاب منها والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وذلك عبر إرسال رسالة مسبقة قبل الانسحاب بثلاثة أشهر إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد اتهمت أمس الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالإدلاء بـ"تصريحات مخرّبة" اعتبرتها طهران تحريضاً على قصفها نووياً. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب‌ آبادي، إن غروسي لم يقم حتى الآن بـ"أي عمل مفيد" بشأن إيران، بل إن تصريحاته المتكررة تزيد الأوضاع سوءاً.

وكتب غريب‌ آبادي في منشور على منصة "إكس" أن المدير العام للوكالة قال في أحدث تصريحاته إن "أي حرب لا يمكن أن تدمر القدرات النووية الإيرانية، إلا إذا كانت حرباً نووية"، مضيفاً أن غروسي أعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا يحدث ذلك.

وكان غروسي قال في مقابلة تلفزيونية أمس: "ما أقوله هو أننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد إطار؛ إطار يتيح لنا مستوى من القدرة على التنبؤ، ويوفر فهماً واضحاً بشأن أين يقف الإيرانيون وإلى أين يريدون أن يصلوا". وتابع: "لأن هذه الحرب لن تدمر قدرات إيران ولا طموحاتها. لا توجد حرب قادرة على ذلك، إلا إذا كانت حرباً نووية، حين تسعون إلى تدمير غير قابل للتصور، وهو ما آمل بالطبع ألا يحدث أبداً".