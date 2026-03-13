- شهدت المنطقة الجنوبية من سوريا تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، مما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات الأهالي بدمشق. - اشتبكت قوى الأمن الداخلي السورية مع مجموعات "الحرس الوطني" في أطراف محافظة السويداء، حيث اتهمت الأخيرة بخرق وقف إطلاق النار واستهداف قرية المنصورة. - أعلنت مجموعات "الحرس الوطني" عن إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الحكومة السورية في بلدة المزرعة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

قالت مصادر محلية لـ "العربي الجديد" إن طائرة مسيّرة إيرانية سقطت فجر اليوم الجمعة، بعد أن اعترضتها طائرات حربية إسرائيلية بين مدينة السلام وقرية الحميدية، بالقرب من مبنى محافظة القنيطرة القديم في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية.

وشهد الجنوب السوري، بحسب المصادر، ليل الخميس-الجمعة، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة الجنوبية، ولا سيما العاصمة السورية دمشق. وقالت المصادر، إن فرق الدفاع المدني السوري توجهت إلى مكان سقوط المسيّرة للتأكد من عدم وجود أضرار بشرية أو مادية.

وكانت أضرار مادية قد وقعت في ممتلكات الأهالي بالقرب من جسر الكباس في العاصمة دمشق ليل الأربعاء، على طريق مطار دمشق الدولي، وذلك نتيجة سقوط شظايا صاروخ إيراني جرى اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وتزامن ذلك حينها مع إسقاط جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيّرة إيرانية في أجواء بلدة قرقس بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، في إطار عمليات التصدي للمسيّرات التي حلّقت في المنطقة.

على صعيد آخر، شهدت أطراف محافظة السويداء اشتباكات متقطعة بين قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية من جهة، وما يُسمى مجموعات "الحرس الوطني" المُشكّل من قبل الزعيم الديني الدرزي حكمت الهجري من جهة أخرى، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن الاشتباكات.

وقالت مديرية إعلام السويداء إن "الحرس الوطني يخرق وقف إطلاق النار ويستهدف بالرشاشات قرية المنصورة الواقعة تحت سيطرة الحكومة"، مؤكدة أن "قوى الأمن الداخلي تتصدى أيضاً لمحاولة تسلل من الميليشيا نفسها إلى قرية ريمة حازم".

من جانبها، أوضحت ما تُسمى مجموعات "الحرس الوطني"، مساء الخميس، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الحكومة السورية في بلدة المزرعة المحتلّة، حسب وصفها.