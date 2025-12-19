يونيفيل تسلّم حقل ألغام إلى الجيش اللبناني بعد تطهيره

- سلّمت يونيفيل حقل ألغام مطهّر للجيش اللبناني في بليدا، جنوب شرقي لبنان، بعد إزالة 393 لغماً من مساحة 2000 متر مربع، في أول عملية منذ الأعمال العدائية الأخيرة. - استأنفت يونيفيل عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان بعد توقف عامين، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ضمن جهود الحد من مخاطر المتفجرات على السكان المحليين. - منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، تعمل يونيفيل مع الجيش اللبناني لاستعادة الاستقرار، مسجلةً أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري.

سلّمت قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، حقل ألغام جرى تطهيره إلى الجيش اللبناني، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا جنوب شرقي لبنان، في أول عملية من نوعها منذ اندلاع "الأعمال العدائية الأخيرة" العام الماضي. وبحسب بيان ليونيفيل، بدأت أعمال إزالة الألغام في الموقع بتاريخ 12 أغسطس/ آب، وشملت تطهير مساحة تقدر بنحو 2000 متر مربع من المتفجرات، قبل أن تُستكمل العملية مطلع الشهر الجاري.

وخلال أعمال التطهير، عثر خبراء إزالة الألغام التابعون ليونيفيل على 393 لغماً، جرى تدميرها في الموقع، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وأشارت يونيفيل إلى أنها تخطط لتسليم حقول ألغام إضافية جرى تطهيرها خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى الحدّ من مخاطر المتفجرات على السكان المحليين.

وكانت قوات حفظ السلام قد استأنفت، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان خلال الصيف الماضي، بعد توقف دام نحو عامَين، نتيجة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التعاون المستمر بين يونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

وأضافت يونيفيل أن هذه العملية تأتي استكمالاً لسلسلة من أنشطة إزالة الألغام التي نفذتها قواتها خلال العام الماضي، بما في ذلك داخل محيط قواعدها، وعلى امتداد علامات الخط الأزرق، فضلاً عن إزالة عوائق من عدد من الطرق في المنطقة.

ومنذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مع الجيش اللبناني للمساعدة في "استعادة الاستقرار" في جنوب لبنان، بما في ذلك دعم إعادة انتشار الجيش في نحو 130 موقعاً. وأعلنت يونيفيل عن تسجيلها أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، كما وجدت ما يزيد على 360 مخبأً متروكاً للأسلحة جرى إحالتها إلى الجيش اللبناني.