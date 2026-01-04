يوم على خطف مادورو: كاراكاس تحت تأثير الصدمة

- يعيش الشارع الفنزويلي حالة من الصدمة بعد الضربات العسكرية الأميركية على كاراكاس واختطاف الرئيس مادورو وزوجته لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، بينما دعا الحزب الاشتراكي للتظاهر ضد الاعتداء الأميركي. - لم تشهد فنزويلا تظاهرات واسعة بسبب الصدمة والدعوات للهدوء، بينما دعت المعارضة لنقل السلطة إلى أدموندو غونزاليس، وأقبل المواطنون على شراء المواد الغذائية تحسباً للأزمة. - تولت ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة مؤقتاً بمصادقة المحكمة العليا، مع دعم أميركي لاستقرارها، مما يشير إلى استقرار مؤقت في السلطة العليا.

لا يزال الشارع الفنزويلي يعيش حالة من الصدمة المشوبة بتوتر حذر، بعد أكثر من 24 ساعة على الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفت العاصمة كاراكاس، وانتهت بخطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وترحيلهما إلى نيويورك، حيث من المقرر تقديمهما إلى المحاكمة أمام القضاء الأميركي، على خلفية اتهامات بالضلوع في عمليات اتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي موازاة ذلك، دعا الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم أنصاره إلى تنظيم تجمعات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالاعتداء الأميركي، وإبداء التضامن مع مادورو، والمطالبة بإعادته. وخلال تجمع في العاصمة، ألقت عمدة كاراكاس، كارمن ميلينديز، إحدى أبرز قيادات الحزب، كلمة باسم نساء فنزويلا طالبت فيها ترامب بإطلاق سراح مادورو، الذي وصفته بـ"الرئيس الشرعي المنتخب"، وإعادته إلى بلاده.

وقضى عدد من أنصار الحزب ليلتهم في الشوارع حتى ساعات الصباح الأولى، في خطوة هدفت إلى بث الطمأنينة بين السكان. وفي الوقت نفسه، انتشر أفراد الجيش والشرطة و"المليشيا الوطنية البوليفارية" التابعة للحزب الحاكم، للإشراف على حفظ الأمن والنظام وحماية المؤسسات والمرافق العامة. ولم تسجل دوائر الشرطة أية حوادث مخلّة بالأمن طوال يوم أمس، رغم حالة الفراغ التي سادت الشوارع في الساعات الأولى التي أعقبت العملية العسكرية، قبل أن يجري احتواؤها سريعاً مع إعلان حالة الطوارئ القصوى، وتوزيع المهام بين الوحدات العسكرية، وفقاً لخطة التعبئة العامة.

ومع ذلك، يلاحظ أن الشارع الفنزويلي لم يشهد، منذ أمس وحتى صباح اليوم، تظاهرات واسعة النطاق، على خلاف ما جرت العادة عند وقوع أحداث كبرى. ويرجح مراقبون أن ذلك يعود إلى هول الصدمة التي أصابت المواطنين، فضلاً عن الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة الدولة، ممثلة بالرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، ووزير الدفاع فلاديمير بودرينو لوبيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، والتي حثت المواطنين على التزام الهدوء والحذر، وعدم الانجرار إلى الفوضى، والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العليا. وفي المقابل، دعت شخصيات من الأحزاب المعارضة التقليدية لمادورو أنصارها إلى توخي اليقظة، مطالبة بنقل السلطة إلى أدموندو غونزاليس، الذي تقول إنه حصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت عام 2024.

على صعيد آخر، دفعت حالة القلق والترقب شريحة واسعة من المواطنين إلى الإقبال على التسوّق وتأمين المواد الغذائية، في ظل مخاوف من امتداد الأزمة لأيام، وربما أسابيع. واصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام المتاجر ومخازن المواد الغذائية والصيدليات، التي واصلت العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، فيما جرت عمليات الشراء بسلاسة وهدوء، من دون تسجيل أية حوادث تذكر.

أما على المستوى السياسي والمؤسسي، فقد باشرت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس، أمس السبت وصباح اليوم، ممارسة صلاحيات رئيس الدولة، وفقاً للدستور، وبمصادقة المحكمة العليا. وترأست رودريغيز اجتماعين، الأول ضم كبار المسؤولين في الدولة، والثاني لمجلس الأمن القومي، بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية، حيث جرى بحث خطة التعبئة العامة، والإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرارية الخدمات العامة. وكان لافتاً تأكيد رودريغيز، خلال هذه الاجتماعات، أن "ليس في هذا البلد غير رئيس واحد هو نيكولاس مادورو موروس".

ويبدو أن سرعة انتظام إجراءات تكليف رودريغيز برئاسة الدولة بصورة مؤقتة، ونجاحها في إدارة دفة السلطة العليا، دفعت الرئيس الأميركي إلى التراجع عن طرح اسم زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو لتولي هذا الدور، إذ قال ترامب، في تصريحات لاحقة، إن ماتشادو "امرأة طيبة، لكنها ليست موضع تقدير واحترام داخل بلادها"، مؤكداً في المقابل دعمه بقاء رودريغيز في موقعها الحالي، معتبراً أن ذلك يُغني واشنطن عن نشر قواتها في فنزويلا، ما دام أن "نائبة مادورو تفعل ما نريده". ولا يتوقع مراقبون حدوث تغييرات جوهرية في مواقع السلطة العليا خلال الفترة القريبة المقبلة، مرجحين أن البلاد تحتاج إلى بضعة أسابيع، على الأقل، قبل أن تتضح معالم المرحلة المقبلة ومساراتها السياسية.