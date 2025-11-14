"يوم عصيب" ينتظر الخليل وقانون إسرائيلي يستهدف الحرم الإبراهيمي

- من المتوقع أن يتوافد عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل للاحتفال بـ"سبت سارة"، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين وسط توترات متصاعدة في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين. - قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم الإبراهيمي، مما قد يثير توتراً سياسياً ويعزز مساعي اليمين لتكريس الاستيطان. - أكمل المستوطنون استعداداتهم بالتعاون مع الجيش والشرطة لاستقبال 50 ألف زائر، بينما تستعد القوات الإسرائيلية لمواجهة أي أحداث متطرفة محتملة.

من المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من اليهود الإسرائيليين، غداً السبت، إلى الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة من مدينة الخليل للاحتفال بطقوس ما يُسمى "سبت سارة"، والذي عادة ما يتسبب بمعاناة كبيرة للفلسطينيين، تزامناً مع الأوضاع المتوترة أصلاً في الضفة الغربية المحتلة، بسبب الاعتداءات الإرهابية التي ينفّذها المستوطنون، ونية نائب في الكنيست الإسرائيلي، طرح مشروع قانون، لتطبيق القانون الإسرائيلي على كامل الحرم الإبراهيمي.

وقدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت عن حزب "الصهيونية الدينية"، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، مشروع قانون يدعو إلى "فرض السيادة الكاملة" على كامل الموقع، بما في ذلك "قاعة يتسحاق"، التي يُسمح لليهود بدخولها حالياً فقط عشرة أيام في السنة. ووفقاً للاقتراح، سيدخل الموقع ضمن نطاق سلطة مجلس مستوطنة "كريات أربع"، ويُدار من مجلسه الديني، كما سيجري إنشاء إدارة خاصة لترميم الموقع وتسهيل الوصول إليه وصيانته، بتمويل من وزارة المالية، وجاء في مزاعم مقترح القانون: "الهدف هو إزالة القيود المفروضة على اليهود منذ أيام الاحتلال الأجنبي، وإعادة المكان إلى مكانته التاريخية والوطنية مركزَ صلاة مفتوحاً ومتاحاً وحراً للشعب اليهودي".

ورغم أن فرص تمرير مشروع القانون تبدو غير مرتفعة، وفقاً للصحيفة، إلا أنه قد يثير توتراً سياسياً ويشكّل مرحلة إضافية في مساعي ممثلي اليمين في الحكومة لتكريس الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، أكمل المستوطنون في الخليل استعداداتهم، بالتعاون مع جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقوات حرس الحدود، وأجهزة الإنقاذ، لاستقبال نحو 50 ألف يهودي من المتوقع أن يمكثوا طوال يوم السبت في محيط الحرم الإبراهيمي. وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش تستعدان للسبت بقوات معزّزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أنهى الجيش الإسرائيلي تدريباً واسع النطاق بمشاركة فرقتين في الضفة الغربية المحتلة، يحاكي سيناريوهات أحداث متطرفة. من جانبه، قال رئيس مجلس الخليل الاستيطاني إيال غلمان: "الخليل توسّعت خلال العام الماضي بمزيد من البيوت التي جرى تحريرها (احتلالها والاستيلاء عليها)، في أحياء جديدة وبموافقات بناء إضافية. الخليل ترفع راية الاستيطان في أرض إسرائيل كلها".

وقالت جمعية "هَرحيفي"، التي تعمل على الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في الخليل: "شعب إسرائيل يريد أن يأتي ويتنفس التراث اليهودي. نحن جاهزون لاستقبال الزوار. بفضل البيوت التي جرى شراؤها وتحريرها خلال العام الماضي، هناك أماكن إضافية لاستضافة العائلات. إنها بركة لا نهاية لها. الخليل، مدينة الآباء، تتجدد"، وفق زعمها.