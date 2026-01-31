يوم دام في غزة: 31 شهيداً بينهم أطفال ونساء

- استشهد 31 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في غارات إسرائيلية على غزة، مستهدفة مناطق مثل شمال القطاع وحي الرمال وخانيونس، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات. - ارتكبت إسرائيل 1450 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 111 يوماً، مما أسفر عن استشهاد 524 فلسطينياً وإصابة 1360 آخرين، مع نسبة عالية من الضحايا المدنيين. - سمحت إسرائيل بدخول 28,927 شاحنة مساعدات إلى غزة من أصل 66,600، واعتقلت 50 فلسطينياً، مما يعكس استمرار التوترات والانتهاكات.

استشهد 31 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و3 نساء، فجر السبت، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبحسب مراسل "العربي الجديد" فإن غالبية الشهداء من شمالي قطاع غزة، إذ وصل إلى المشافي 24 شهيدًا من مجمل عدد الشهداء.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية قولها، إن خمسة فلسطينيين بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، استشهدوا، فيما أصيب عدد آخر من جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة. كذلك استشهد 7 فلسطينيين، وهم رجل و3 من أبنائه و3 من أحفاده الأطفال، إثر قصف طائرة إسرائيلية خيمة نازحين بمنطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، بحسب مسعفين في مستشفى ناصر بالمدينة، في حين استشهد 13 فلسطينيا على الأقل، وفقد آخرون، من جراء قصف مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، بينما أسفر قصف استهدف منزلا في حي النصر بالمدينة، عن وقوع ثلاثة شهداء. وسقط شهيد في جباليا، وشهيدان آخران وصلا إلى المشفى دون أن يكشف عن مكان استشهادهما بعد.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، وغارتين شرق مخيم البريج وسط القطاع، دون إعلان وقوع إصابات.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن إسرائيل قتلت 524 فلسطينياً وأصابت 1360 آخرين بارتكابها 1450 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف المكتب الحكومي في بيان، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب على مدار 111 يوماً "خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به".

وأشار إلى رصد 1450 خرقاً للاتفاق، منها 487 عملية إطلاق نار، و71 عملية توغل داخل الأحياء السكنية، و679 قصفاً واستهدافاً، و211 عملية نسف لمنازل ومبانٍ في مناطق مختلفة. هذه الخروقات خلفت خسائر بشرية بلغت بحسب البيان، 524 شهيداً، بينهم 260 طفلاً وسيدة ومسناً، فيما بلغت نسبة الشهداء المدنيين من بينهم نحو 92 بالمائة، بينما بلغت نسبة الشهداء الذين قُتلوا بعيداً عما يُعرَف بـ"الخط الأصفر" نحو 96 بالمائة، وفق البيان.

وأما عن الإصابات، فقد بيّن المكتب الحكومي أن من بين 1360 مصاباً منذ سريان الاتفاق وثق وجود 780 من الأطفال والنساء والمسنين، بينما بلغت نسبة المصابين من المدنيين نحو 99.2 بالمائة، إذ استُهدِفوا جميعاً بعيداً عما يُعرف بالخط الأصفر. وفي سياق متصل، أكد المكتب الحكومي أن الجيش اعتقل منذ سريان الاتفاق 50 فلسطينياً من مناطق بعيدة عن "الخط الأصفر" ومن داخل أحياء سكنية. وفي ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، قال المكتب الحكومي إن إسرائيل سمحت بدخول 28 ألفاً و927 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، من أصل 66 ألفاً و600 شاحنة، بنسبة التزام بالاتفاق بلغت 43 بالمائة. وتابع عن توزيع الشاحنات: "58 بالمائة من الشاحنات التي وصلت إلى غزة كانت مساعدات، و39 بالمائة تجارية، و2.7 بالمائة وقود".

(الأناضول، العربي الجديد)