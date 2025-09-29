يهود يحتجون أمام البيت الأبيض: "نتنياهو مجرم حرب"

- نظم أعضاء منظمة ناتوري كارتا وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، تزامناً مع زيارة نتنياهو لواشنطن، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار عنها. - عبّر الحاخام ديفيد فيلدمان عن رفضه للإبادة الجماعية في غزة، واصفاً الصهيونية بأنها حركة سياسية لا علاقة لها بالدين، ودعا ترامب للتدخل العاجل. - أكد الحاخام يسرائيل ديفيد فايس أن الصهيونية تضر بإسرائيل، مشيراً إلى أن اليهود عاشوا بسلام مع العرب والمسلمين، داعياً لحل عادل للصراع.

نظم مجموعة من اليهود المنتمين إلى منظمة ناتوري كارتا (يهود موحّدون ضد الصهيونية)، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، تزامناً مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة

وعبّر حاخامات وأعضاء في المنظمة عن رفضهم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة على يد إسرائيل، داعين إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول الطعام والمساعدات الإنسانية. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها: "الحرية لغزة وكل فلسطين"، "فلسطين عربية"، "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"نتنياهو مجرم حرب".

من جانبه، ندّد الحاخام ديفيد فيلدمان بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقال لـ"العربي الجديد": "الإبادة الجماعية في غزة والتجويع المتعمد للأطفال والاحتلال المستمر منذ عقود، جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية. الصهيونية حركة سياسية لا علاقة لها بالدين". وناشد فيلدمان الرئيس ترامب التدخل العاجل لحل الأوضاع.

بدوره، أكد الحاخام يسرائيل ديفيد فايس أن "الصهيونية تضر بإسرائيل"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "اليهود عاشوا بسلام مع العرب والمسلمين على مرّ التاريخ"، مشيراً إلى أن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو تُعمم على الجميع وتُلصق باليهود ظلماً باعتبارهم "مسؤولين عن جرائم الصهيونية"، داعياً إلى "حل عادل للصراع".

في الأثناء، بدأ اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يناقش خطة لوقف إطلاق النار في غزة أعدها فريق ترامب.