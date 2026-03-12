- الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة أسبوع لإنهاء الحرب على إيران، وسط اختلاف في تقييم الحرب بين واشنطن وتل أبيب، حيث تركز أمريكا على تداعياتها الاقتصادية بينما ترى إسرائيل إنجازات عسكرية مهمة. - رغم اغتيال إسرائيل للأمين العام السابق لحزب الله، لا يزال التنظيم قائماً، وتُعتبر القناة الدبلوماسية مساراً مهماً بعد الإنجازات العسكرية، مع إمكانية دعم دول المنطقة. - نتنياهو يؤكد أن الحرب ستستمر لأسابيع وليس أياماً، مع تطلع إسرائيل لإنهاء الحرب قبل عيد الفصح العبري، وتحقيق ظروف تسمح بعودة الروتين.

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن "مصدر سياسي رفيع في منطقة الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء الحرب على إيران. وبحسب المصدر، فإن "تغيير النظام في طهران غير مرجح في المدى القريب، إذ يتطلب ذلك إما تدخلاً عسكرياً برياً، أو عودة الاحتجاجات الداخلية على نطاق واسع، وهو ما لا يبدو متوقعاً حالياً". وأشار المصدر أيضاً إلى وجود اختلاف كبير في تقييم الحرب بين واشنطن وتل أبيب، إذ تركز الإدارة الأميركية على تداعيات الحرب على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، بينما ترى إسرائيل أن العمليات العسكرية حققت إنجازات مهمة.

وتطرق المصدر أيضاً إلى ملف لبنان وحزب الله، قائلاً إنه "رغم أن إسرائيل اغتالت الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، فإن التنظيم ما زال قائماً، وكذلك حماس". وأضاف أن إسرائيل "تخطئ عندما لا تستثمر في القناة الدبلوماسية بعد الإنجازات العسكرية التي حققتها"، مشيراً إلى أن دولاً في المنطقة يمكن أن تساعد في هذا المسار، واصفاً الأمر بأنه "مسألة حساسة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران "ستستمر أسابيع معدودة وليس أياماً"، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل بما يتسق مع هذا الافتراض، في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "لم يتبق شيء تقريباً يمكن ضربه" في إيران، وأن الحرب ستنتهي "قريباً". وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس: "بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف".

تصريحات نتنياهو أتت خلال اجتماع مغلق عقده، يوم أمس الأربعاء، مع رؤساء السلطات المحلية، الذين نقل عنهم موقع "واينت" العبرية أن إسرائيل تطمح لأن تكون الحرب قد انتهت عندما يحل عيد الفصح العبري، أو أن تكون تل أبيب وواشنطن قد حققتا حتّى ذلك الحين ظروفاً تسمح بعودة الروتين وإزالة حالة الطوارئ؛ بحيث تكونان قد أضرّتا بغالبية قدرات إطلاق الصواريخ من إيران.

وطبقاً لمسؤولين حضروا الاجتماع، فقد قال نتنياهو إن "هناك متغيرات مختلفة نأخذها في الحسبان. والأمر ليس يوماً أو يومين، ولا أستطيع أن أقول لكم بنسبة 100% إن كان سيستغرق شهراً أم أسبوعاً". وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تعمل حالياً وفق "افتراض أن الأمر سيستغرق على الأرجح بضعة أسابيع وليس أياماً". وأضاف: "مع ذلك، أقول بصراحة: لا أعرف بنسبة 100%. نحن نُكمل المهمة ولا نتوقف ولو لثانية، مدفوعين إلى الأمام بأقصى سرعة. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك".