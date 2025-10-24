يسرائيل هيوم: واشنطن توافق على طلب إسرائيل عدم نشر جنود أتراك في غزة

- وافقت الولايات المتحدة على تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" في غزة من جنود أذربيجان وإندونيسيا، بعد محادثات بين نائب الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. - تواجه عملية التنسيق تحديات، منها مطلب إندونيسيا بتضمين نشاط القوة في قرار من مجلس الأمن، وسط مخاوف إسرائيلية من قرارات المجلس بشأن نزع سلاح حماس. - يشكك المسؤولون الإسرائيليون في قدرة القوة الدولية على تدمير الأنفاق، ويوصون بإدخال قوة هندسية دولية، مع بدء الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن وافقت على طلب دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم نشر جنود أتراك في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أنه بعد معارضة إسرائيل وجود جنود أتراك من المتوقع أن يشكّل جنود من أذربيجان وإندونيسيا القوة الأساسية لـ"قوة الاستقرار الدولية" في غزة، بحسب خلاصة المحادثات بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية، ومن المتوقّع أن تضم القوة عشرات الآلاف من الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندونيسيا ترسل منذ سنوات عديدة جنودها إلى قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيفيل. كما لفتت إلى أن إسرائيل تحتفظ منذ عشرات السنين بعلاقات وثيقة وجيدة مع أذربيجان في عدة مجالات، بما في ذلك الأمنية. وأفادت الصحيفة بأن المؤشرات على وصول قوات من هذه الدول يتضح أكثر بعد أن فرضت إسرائيل فيتو على مشاركة جنود أتراك في القوة، فيما قبلت الولايات المتحدة موقف إسرائيل وعليه لن يكون للأتراك أي مشاركة عسكرية في غزة.

ولم تكن مشاركة جنود قطريين في مهمة نزع سلاح غزة مطروحة على الطاولة قط، وفق ما ذكرته "يسرائيل هيوم"، وعليه يبدو أن الجنود من الدولتين المسلمتين هما الخيار الأخير المتبقي. ولا تزال عملية التنسيق لجلب الجنود من إندونيسيا وأذربيجان في مراحلها الأولية، وأحد التحديات التي تواجهها هو مطلب إندونيسيا تضمين نشاط القوة الدولية في قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبدأت اتصالات لتمرير مثل هذا القرار، وفقاً للصحيفة العبرية، "لكن في إسرائيل يخشون من طبيعة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن، على خلفية تجربة تاريخية مريرة وعدم القدرة على تنفيذ القرارات لاحقاً". وقال مصدر إسرائيلي مطّلع، لم تسمه الصحيفة، إنه في قرار مجلس الأمن سيُذكر صراحة أن مهمة القوة الدولية هي "نزع سلاح حماس ونزع السلاح من قطاع غزة بحيث لا يشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

بالمقابل، هناك شكوك في إسرائيل حول إمكانية تمرير قرار بصيغة كهذه، وإذا ما كانت القوة الدولية، إن أُنشئت، ستنجح في أداء المهمة، لكن المستوى السياسي يوجّه المنظومة الأمنية لإعطاء فرصة للمخطط الذي تروج له الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أنه في مرحلة معيّنة، لن يكون هناك مفر من عملية "أمنية" إسرائيلية لتحقيق هذه الأهداف.

أنفاق غزة

في سياق متّصل، أفادت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، بأن المسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أن القوة الدولية التي من المفترض أن تعمل في غزة لن تكون قادرة على تدمير الأنفاق المتبقّية في القطاع، التي تستخدمها حماس والجهاد الإسلامي. ونقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنه يجب إدخال قوة هندسية دولية محترفة إلى القطاع، وتكون مهمتها الأساسية تدمير الأنفاق التي لم يدمّرها جيش الاحتلال خلال الحرب.

كذلك، أوصى الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي بإصدار أمر بانسحاب القوات إلى خط يسمح لها بالعمل في الميدان وحماية المستوطنات المحاذية للقطاع (ما يُسمى اسرائيلياً غلاف غزة) بشكل أمثل، حتى لو كان معنى ذلك الانسحاب قليلاً إلى شرق الخط الذي تم تحديده في الاتفاق. كما طلب جيش الاحتلال، عدم السماح بعودة السكان الفلسطينيين إلى محيط المناطق التي يسيطر عليها من الناحية العملياتية، وذلك لمنع الاحتكاك مع القوات.

وفي الوقت الراهن، هناك غموض بالنسبة للجيش الإسرائيلي بشأن ما سيُطلب منه في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن عملية الانسحاب من القطاع ومن منطقة غلاف غزة قد بدأت بالفعل، وفق ما أوردته الصحيفة، بحيث يتم إخلاء قواعد مؤقتة ومواقع عسكرية، بينما الفرق التي شاركت في القتال أخلت قياداتها الأمامية، وبعضها يُرسل لمهام أخرى في ساحات مختلفة، كما تم تسريح العديد من جنود الاحتياط. ومن المتوقّع أن يبلغ جيش الاحتلال خلال الأيام القريبة المزيد من جنود الاحتياط بانتهاء الجولة الحالية، كما تم إلغاء أوامر استدعاء إضافية لقوات الاحتياط، كانت مخططة للأشهر القادمة.

وفي تقييم الوضع الذي أجراه كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي مع فانس، خلال زيارته إلى إسرائيل، طلب الضباط منه ضمان استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، وأن تكون إعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين، شرطاً للدخول في المرحلة الثانية. كما طلب مسؤولو الجيش فانس بأن يكون قرار تحديد هوية القوات التي ستدخل إلى القطاع متفقاً عليه بين جميع الأطراف (من بين الأسباب، القلق الإسرائيلي من وجود قوات تركية في غزة)، وأكدوا أنه من الضروري التأكد من أن حركة حماس لن تمتلك أي قدرات عسكرية ولن تشارك في حكم غزة.