"يسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

- ألغت الولايات المتحدة لقاءً في إسطنبول بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وقيادي حماس خليل الحية بسبب محاولات حماس حشد دعم عربي ضد الخطة الأميركية في مجلس الأمن، مما أثار غضب واشنطن. - أعربت حماس عن رفضها للقرار الأميركي بشأن غزة، معتبرةً أنه يفرض وصاية دولية ويهدد حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بينما أثار الإلغاء ردود فعل غاضبة في إسرائيل. - سبق أن التقى ويتكوف بخليل الحية في مناسبات سابقة، وبدأت إسرائيل وحماس تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة.

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، نقلاً عن مصادر أميركية، بإلغاء اللقاء الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء في إسطنبول، بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية.

وبحسب المصادر الأميركية، فإن واشنطن "غاضبة من حركة حماس، بسبب محاولتها حشد دعم عربي لمعارضة الخطة الأميركية في مجلس الأمن، وبالتالي تعطيل جهود الرئيس دونالد ترامب للتقدم إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، وفق تعبيرها.

وعقب إقرار مجلس الأمن لمشروع القرار الأميركي بشأن غزة، قالت حماس إنّه "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية". وأضافت أن القرار يفرض "آليةَ وصايةٍ دولية على غزة (..) كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية".

وإلى الآن، تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفذ التزاماتها، مقابل انتهاكات واسعة من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل استهداف الفلسطينيين، والتضييق الواسع على المساعدات الإنسانية.

وسادت حالة من الغضب داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب التقارير عن لقاء مرتقب اليوم الأربعاء في إسطنبول بين وخليل الحية. ونقل موقع والاه العبري، قول مسؤولين مطّلعين على نشاط المقر الأميركي في مدينة كريات غات، لم يسمّهم، إن "هذا اللقاء يُعد بمثابة اعتراف بمكانة حماس، وقد يصعّب الأمور على إسرائيل لدى الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات مع الحركة".

وبحسب المسؤولين ذاتهم، كان من المتوقع أن يتناول اللقاء الذي تقرر لاحقاً إلغائه ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، وكان "من المرجّح أن يثير انتقادات". وأشاروا إلى أن لهذا اللقاء تداعيات على الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل معارضة إسرائيل للانتقال إليها دون استعادة رفات باقي أسراها القتلى في غزة، ونزع سلاح القطاع، وإنهاء حكم حماس.

ولفت الموقع إلى أن هذه الردود تأتي على خلفية ما نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة الماضي، والذي أفاد بأن ويتكوف من المتوقع أن يلتقي الحية. ولم يكن اللقاء الملغى الأول من نوعه، إذ سبق أن التقى ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي وصهره، بخليل الحية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في شرم الشيخ، قبيل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة بُثت في 19 أكتوبر، ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، كشف ويتكوف عن أنه قدّم تعازيه للحية في وفاة ابنه في سبتمبر/ أيلول، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً لقادة حركة حماس في قطر. وقال: "أخبرته بأنني فقدت ابناً، وأننا عضوان في نادٍ سيئ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم". وتوفي أندرو، نجل ويتكوف، بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية عام 2011.

وويتكوف ليس أول مسؤول في إدارة ترامب كان من المقرر أن يلتقي قادة من حركة حماس. فقد التقى المبعوث الأميركي الخاص لملف الرهائن آدم بولر مسؤولي "حماس" عدة مرات في قطر، في مارس/ آذار الماضي، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح أميركي إسرائيلي مزدوج الجنسية كان محتجزاً لدى الحركة في ذلك الوقت. ولم تؤدِّ تلك المحادثات إلى التوصل لاتفاق.

وبدأت إسرائيل وحركة حماس في العاشر من أكتوبر الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة عبر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، بالإضافة إلى بدء المساعدات بالدخول إلى القطاع المنكوب، غير أن تطبيق بقية أجزاء الخطة لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض. وتنص الخطة في المراحل التالية على تفكيك البنى التحتية العسكرية كلياً، تحت إشراف دولي، ويُرافق ببرامج لإعادة الإدماج، "وسط مراقبة دقيقة لمنع إعادة التسلح".