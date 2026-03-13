- تصعيد وتنسيق عسكري: الولايات المتحدة وإسرائيل توسعان العمليات العسكرية ضد إيران بتنسيق غير مسبوق، يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الهجمات بين الجيشين. - استراتيجية استنزاف القدرات: العمليات تستهدف استنزاف القدرات الإيرانية بتدمير منصات الصواريخ وتقليص البحث والتطوير، مع جهود استخبارية مكثفة لتحديد الأهداف الرئيسية. - تأثيرات على النظام الإيراني: تصدعات داخل الحرس الثوري الإيراني تظهر، مع تركيز إسرائيلي على ضرب المؤسسات الحيوية للنظام ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تتبلور في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، قناعة واضحة من خلال المحادثات مع مسؤولين في الجيش الأميركي، أن واشنطن، لا تستعدّ في هذه المرحلة لإنهاء العدوان على إيران، بل إن الأميركيين وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، يستعدّون لتوسيعه، في وقت يدفعون فيه بالمزيد من القوات إلى المنطقة، وسيكثّفون هجماتهم أكثر في المرحلة المقبلة. يأتي ذلك فيما يسود اعتقاد داخل الجيش الإسرائيلي، بأن الحرب، بدأت تدخل مراحل أعمق من حيث حجم الهجمات، حسب الصحيفة.

هذا يفسّر أيضاً، وفق تقرير الصحيفة، مستوى التنسيق العملياتي غير المسبوق الذي نشأ بين الجيشين، بحيث دخلت إسرائيل والولايات المتحدة الحرب بعد مجموعة أوامر مشتركة. "ففي مقر القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) يجلس ضابطان إسرائيليان رفيعان، أحدهما من سلاح الجو والآخر من شعبة العمليات، يديران مع الأميركيين الخطط العسكرية. وبالتوازي، يوجد في إسرائيل جنرال أميركي رفيع، يشارك في إدارة غرفة الحرب". وبشأن تقسيم العمل، فإن لكل جيش مناطق هجوم مختلفة، لكن بنك الأهداف الاستخبارية مشترك، وخطط الهجمات منسّقة حسب الصحيفة. وفي إسرائيل "تعمل خلية استخبارات خاصة تضخّ أهدافاً في الوقت الحقيقي، بما في ذلك للطائرات الأميركية المُسيّرة التي تعمل فوق إيران".

مرحلة جديدة في العدوان تستهدف المستقبل

بعد ضربة الافتتاح التي شملت استهداف قيادة المنظومة الأمنية في إيران، وتحقيق تفوّق جوي، وخفض جزء كبير من إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، دخل العدوان مرحلة "استنزاف القدرات"، أو ما يعرّفونه في منظومة الأمن الإسرائيلية بأنه حرب استنزاف مخططة، بحيث أن الهدف ليس فقط ضرب القدرات الحالية لإيران، بل أيضاً "تقليص قدرات البحث والتطوير المستقبلية للنظام". ويُقصد بذلك تدمير ما هو قائم، ولكن أيضاً منع ما يُخطَّط لبنائه لاحقاً. ويعتمد هذا الجهد، وفق التقرير العبري، على عمل استخباري بُني على مدى أشهر. فمنذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى تركيز جهد استخباري مكثّف ضد أهداف تابعة للنظام الإيراني، وشخصيات رفيعة، ومراكز قوة في إيران.

من بين الأهداف المركزية التي حددتها إسرائيل للعدوان، هو منظومة الصواريخ الإيرانية. وتشير تقديراتها إلى أنه عشية الحرب كانت إيران تمتلك نحو 460 منصة إطلاق صواريخ. ووفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، لم يتبقَّ لديها اليوم سوى نحو 140 منصة فقط، بينا يستمر الجهد في رصد وتدمير المنصات المتبقية، إلى جانب محاولات تعطيل استخدامها. ويرى الجيش أن معدّل إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل يعكس حجم الضرر الذي لحق بالقدرات الإيرانية، إذ يبلغ معدّل إطلاق الصواريخ من إيران نحو إسرائيل قرابة 15 صاروخاً يومياً فقط، أقل بكثير مما كان متوقّعاً.

إلى ذلك، يزعم مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي تنقل عنهم الصحيفة، أنه "بدأت تظهر تصدعات أولية داخل الحرس الثوري، إلى جانب بوادر أولى لحالات انشقاق، لكنها ما تزال في مراحل مبكّرة جداً". وفي هيئة الأركان الإسرائيلية، ينظرون إلى ما هو أبعد من الإحصاءات اليومية للغارات والصواريخ، إذ الهدف أوسع بكثير، موضحين: "نحن نعمل على خلق ظروف عسكرية لتغيير النظام". وبحسب ادّعائهم، فإن الضربات العميقة التي طاولت مؤسسات النظام قد تخلق ظروفاً للتغيير، حتى لو لم تظهر النتائج إلا بعد انتهاء القتال.

وبطبيعة الحال، تقف قضية البرنامج النووي في الخلفية. ويزعم مسؤول رفيع في هيئة الأركان: "لو لم نهاجم الآن، لكانت خطة إيران النووية العسكرية قد دخلت منطقة الحصانة". ويشددون في جيش الاحتلال، على أنهم لا ينوون الانجرار إلى مغامرات غير ضرورية، لكنهم أيضاً لا يريدون التوقف مبكراً. ويقولون: "إذا توقفنا الآن، فسيُطرح السؤال: كيف لم نُكمل المهمة التاريخية؟".

ومن وجهة نظر إسرائيل، هذه المعركة ليست جولة إقليمية أخرى. ويقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: "نحن نقاتل رأس الأخطبوط. ولحل المشكلة الاستراتيجية الأكبر التي تواجه إسرائيل، يجب حسمه".