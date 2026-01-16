يحبّون أرضهم لا أموال أميركا

- غرينلاند، بمساحتها الشاسعة وسكانها القليلين، تُعرف بـ"أرض الإنسان"، حيث تتجاوز الهوية الجغرافيا لتشمل البشر وانتماءاتهم. سكان العاصمة نوك يرفضون محاولات الرئيس الأميركي ترامب لشراء الجزيرة، مؤكدين أن أرضهم ليست للبيع. - علم غرينلاند الأحمر والأبيض يعبر عن رفض شعبي لمحاولات تقرير مصير الجزيرة من الخارج، حيث ينتقد السكان، بمن فيهم الأطفال، واشنطن والدنمارك، معتبرين السيادة الدنماركية استعماراً جديداً. - سكان غرينلاند يرون أن مصير الجزيرة يقرره أهلها فقط، ويدركون أن الاستقلال يحتاج إلى وقت، مما يجعل البقاء ضمن كومنولث الدنمارك خياراً مؤقتاً، مع رسالة واضحة: "ترامب، ابقَ بعيداً عن أرض الإنسان".

تمتدّ غرينلاند على مساحة شاسعة تقارب مليوني كيلومتر مربع، مقابل عدد سكان لا يتجاوز 56 ألف نسمة. ليست هذه الجزيرة "الأرضَ الخضراء" كما تُسمّى بالإنكليزية والدنماركية، بل "أرضُ الإنسان" بلغة شعبها الأصلي، حيث لا تُختزل الهوية في الجغرافيا وحدها، بل في البشر أنفسهم، بمختلف انتماءاتهم وامتداداتهم التي تتجاوز جزيرتهم. في هذا الفضاء الأبيض، يبدو الضجيج الذي يثيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقيلاً على هواء الثلوج وسكان العاصمة نوك. للحظة، يمكن للزائر أن ينسى صِغر حجم هذا الشعب، فحديث الناس عن أرضهم، ببساطته وصدق نبرته، يبدّد أي انطباع عن الهشاشة. أحدهم، يفترش الأرض ببضائع مستعملة يعرضها للبيع، يختصر الموقف بكلمات قليلة: "أرضنا ليست للبيع". يقول الرجل، رغم حاجته المادية، إن ترامب "قد يشتري حجراً أثرياً، لكنه لا يستطيع أن يشترينا بشيك، ولا أن ينزع أرضنا منا".

على امتداد شوارع نوك، يبرز علم غرينلاند الأحمر والأبيض بوصفه تعبيراً هادئاً عن مزاج عام لا تقوده أحزاب ولا تعبّئه سلطة أو خطابات أيديولوجية، لكنه واضح في مضمونه: رفض أي محاولة لشراء الأرض أو تقرير مصيرها من الخارج. حتى من لا يتحدثون الدنماركية، وهم كُثر ويعيش كثير منهم أوضاعاً صعبة، يصرّون على أن "أموال ترامب لا تعنينا"، وينتقدون واشنطن بلا تردّد، بلغة قاسية تتردد أحياناً حتى على ألسنة أطفال جيل "تيك توك"، فيما لا تسلم الدنمارك نفسها من هذا الغضب. العلاقة مع كوبنهاغن ليست وردية في الذاكرة الغرينلاندية؛ بل تاريخ معقّد يعود إلى عام 1729 يدفع بعضهم إلى وصف السيادة الدنماركية بـ"الاستعمار الجديد"، ويجعل آخرين يرون أن الاهتمام الجدي بمطالب الغرينلانديين لم يبدأ إلّا منذ عام 2019، مع أول إعلان لترامب عن رغبته في امتلاك الجزيرة.

بالنسبة إلى كثير من سكان غرينلاند، لا تتعلق الأزمة بصراع قوى دولية بقدر ما ترتبط بالأرض والمستقبل. وعلى الرغم من تباين الآراء حول العلاقة مع كوبنهاغن أو واشنطن، يتفقون على مبدأ أساسي: أهل الجزيرة وحدهم من يقررون مصيرها. وفي الوقت نفسه، يدرك كثيرون أن الاستقلال، إن كان خياراً مطروحاً، يحتاج إلى وقت وترتيبات معقدة، ما يجعل البقاء ضمن كومنولث مملكة الدنمارك خياراً مرحلياً. والدرس الذي يقدّمه شارع نوك بسيط وعميق: لا تصحّ الصور النمطية عن الشعوب، ولا يُقاس التمسك بالأرض بحجم السكان، كذلك فإنّ رفض منطق البيع والشراء لا يتطلب قوة عسكرية، بل قناعة جماعية، حتى في مواجهة أكبر قوة في العالم. رسالتهم واضحة وبسيطة: "ترامب، ابقَ بعيداً عن أرض الإنسان".