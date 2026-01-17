بعدما كُشف ليلة أمس عن اسم ياكير غباي من بين أعضاء مجلس غزة التنفيذي الذي سيعمل إلى جانب "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أفاد موقع "واينت"، اليوم السبت، بأن غباي هو ملياردير إسرائيلي، ورجل أعمال يدير نشاطاً واسعاً في مجالات التكنولوجيا الفائقة والاستثمارات والعقارات، لافتاً إلى أنه يقيم بين قبرص وبريطانيا.

أمّا ارتباط غباي بالبيت الأبيض، فبدأ وفقاً للموقع في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، واستمر في عهد ترامب. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد شهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عرض غباي رؤيته لـ"اليوم التالي" في غزة مع عدد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية. ومع الوقت، بدأت هذه الرؤية تكتسب زخماً خلف الكواليس، إلى حين عرض ترامب خطة العشرين بنداً، ليتلقى غباي عقبها اقتراحاً من البيت الأبيض بالانضمام إلى "مجلس غزة التنفيذي". وعلى الرغم من أن ما سبق لم يفاجئ غباي، لكنه "أثار حماسته"، فهو "فخور بكونه إسرائيلياً"، غير أن تعيينه عضواً في المجلس "يعود لكونه رجل أعمال على نطاق دولي، لا يمثل إسرائيل وليس عضواً في المجلس بصفته جهة إسرائيلية"، على حدِ زعم "واينت".

وُلد غباي في مدينة القدس المحتلة. أمّا والده مئير فقد شغل منصب المدير العام لوزارة القضاء ومفوّض الخدمة المدنية؛ ووالدته يميما كانت مسؤولة في النيابة العامة ووزارة القضاء. عمل في مناصب إدارية في سوق رأس المال، ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي شغل منصب المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك "لئومي" الإسرائيلي، وفي عام 2004 بدأ نشاطه العقاري في برلين الذي توسّع بمرور السنين. الرجل الذي تُقدّر ثروته بـ4.1 مليارات دولار، حاله حال غيره من أعضاء المجلس التنفيذي الذي أعلن عنه ترامب، سيُطلب منه زيارة قطاع غزة والتواصل مع لجنة التكنوقراط المؤلفة من فلسطينيين.

وبخصوص تعيينه، قال غباي: "لشرف كبير لي أن يُعينني رئيس الولايات المتحدة ترامب عضواً متطوعاً في مجلس السلام لغزة. أشكر الرئيس ترامب، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر على الثقة التي منحوني إياها. أنوي العمل مع زملائي في المجلس لتحقيق رؤية السلام لرئيس الولايات المتحدة من أجل التطوير والبناء والازدهار والاقتصاد الحر في قطاع غزة، وتوسيع اتفاقيات أبراهام (التطبيع) مع دول إضافية". وأضاف أن "نزع السلاح الكامل لحماس شرطٌ مسبق لتنفيذ خطة التطوير. وسنواصل الجهود العليا لإعادة جثة مقاتل حرس الحدود الأسير ران غفيلي لدفنه في إسرائيل"، في إشارة منه إلى جثمان آخر أسير إسرائيلي في القطاع.