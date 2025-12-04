ياسر أبو شباب.. عميل إسرائيل خلال إبادة غزة

- قُتل ياسر أبو شباب، قائد مليشيا متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، في رفح، غزة، حيث كانت مجموعته المسلحة نشطة تحت حماية إسرائيلية منذ مايو 2024. - اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية أبو شباب بالعمالة وسرقة المساعدات الإنسانية، وتبرأت عائلته منه في مايو 2025 بعد تورطه في عمليات لصالح الاحتلال. - أصدرت فصائل المقاومة بيانًا في يوليو الماضي، وصفت فيه أبو شباب بالخائن، مؤكدة أن نهايته ستكون بائسة بعد استغلاله من قبل الاحتلال.

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل ياسر أبو شباب، قائد أبرز المليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، التي استمرت أكثر من عامين، في حادث إطلاق نار جرى في منطقة بشمال مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة الإسرائيلية، فإن أبو شباب قُتل من قبل أحد أفراد مجموعته الذي التحق بها قبل أيام من عملية الاغتيال، حيث كان موجوداً مع نائبه غسان الدهيني وعدد آخر من أفراد مجموعته. وبات اسم أبو شباب يتردد في الأوساط الفلسطينية منذ إطلاق الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في مدينة رفح في الثامن من مايو/أيار 2024، حيث بدأت مجموعته المسلحة تنشط في المناطق الشرقية للمدينة تحت غطاء إسرائيل وحمايتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن أبو شباب في الأوساط المحلية، فقد ولد عام 1990 في رفح، جنوبي القطاع، وكان معتقلاً جنائياً لدى الأجهزة الأمنية في غزة على خلفية سلسلة من الجرائم التي ارتكبها، من أبرزها تجارة المخدرات والسرقة. وخلال عمليات القصف الإسرائيلي التي طاولت السجون والمقار الأمنية التابعة للحكومة في غزة، خرج أبو شباب من السجن وتحصّن في منطقة رفح لشهور طويلة، قبل أن ينشط عبر مجموعاته وعصابته.

عملت مجموعة أبو شباب، التي نشطت في منطقة شرق رفح الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، على تنفيذ عمليات نهب وسرقة المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل إلى القطاع، فيما أطلق على مجموعته اسم "القوات الشعبية". وسعى أبو شباب، الذي تتهمه فصائل المقاومة الفلسطينية بـ"العمالة"، إلى تجنيد العشرات من الفلسطينيين في صفوف مجموعته ليشكل بديلاً عن حركة حماس، بالرغم من الملاحقة المستمرة له لتصفيته.

في 30 مايو/ أيار 2025، أعلنت عائلة أبو شباب براءتها الكاملة من نجلها "ياسر" بعد تورطه في الكثير من الأحداث الداخلية المرتبطة بسرقة المساعدات وتنفيذ عمليات أمنية لصالح الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وخانيونس. في الوقت ذاته، تؤكد مصادر ميدانية مقربة من حركة حماس لـ"العربي الجديد" تورط أبو شباب في تنفيذ عمليات أمنية لصالح الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن اعتقال عدد من المقاومين وتصفية عدد آخر في عدة مناطق.

وبحسب هذه المعلومات، فإن أبو شباب شكّل بعد عملية رفح البرية ذراعاً أمنية وعسكرية للاحتلال في كثير من العمليات الخاصة، وكان من أبرزها عملية اعتقال الطبيب مروان الهمص وابنته الأسيرة المحررة تسنيم الهمص. في المقابل، سعت الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وتحديداً كتائب القسام وسرايا القدس، للوصول إلى أبو شباب وتصفيته هو ونائبه غسان الدهيني في ظل العمليات التي نفذاها في منطقة جنوب قطاع غزة.

وفي السادس من يوليو الماضي، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بياناً مشتركاً قالت فيه: "إن الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا، وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحرّ العزيز، ولن نرحم أياً منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".

وأضافت الغرفة في بيانها: "مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ فضلاً عن وصمة العار والخزي أمام الله وأمام شعبهم وأمتهم، وسيتعلقون كالطفيليات في أذيال العدو ودباباته حين لا ينفع الندم، وسيتركهم العدو كالأحذية البالية من ورائه، وهذه لازمة ثابتة لنهاية بائسة ذاقها كل الخونة والعملاء عبر التاريخ في كل بقاع الأرض".