- زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لإسرائيل: يزور ويتكوف إسرائيل للقاء نتنياهو ومسؤولين كبار لمناقشة التطورات المتعلقة بملف إيران، في سياق جولة تشمل أبوظبي ومحادثات مع روسيا وأوكرانيا، مما يعكس أهمية المرحلة الحالية في العلاقات الدولية. - المحادثات حول إيران وغزة: تركز الزيارة على مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والهجوم المحتمل على إيران، مع التركيز على البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية. - التوترات العسكرية والدبلوماسية: تستعد إسرائيل لمواجهة إيران في ظل مخاوف من قبول واشنطن التفاوض مع طهران دون التطرق لبرنامج الصواريخ، بينما تسعى إيران للرد على أي هجوم محتمل.

أكد مسؤول أميركي رفيع للقناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيصل غداً الثلاثاء إلى إسرائيل، للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، في زيارة لا تندرج ضمن الجدول الدبلوماسي الروتيني، بل جاءت نتيجة لتطورات الأيام الأخيرة وخاصة ما يتعلق بملف إيران. وأوضحت القناة العبرية أن ويتكوف سيتوقف في إسرائيل قبل انتقاله إلى أبوظبي، حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس جولة محادثات إضافية مع روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ويتكوف، الذي يصل هذه المرة دون جاريد كوشنر، سيبحث مع نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشكل أساسي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن المناقشات مع المبعوث المكلف من الرئيس دونالد ترامب لإدارة المحادثات مع إيران ستشمل حتماً قضية الهجوم المحتمل على طهران.

أما صحيفة "معاريف" العبرية، فقد أشارت إلى أن الزيارة تهدف بالأساس إلى نقل رسالة أميركية محدّثة لنتنياهو حول تصور واشنطن بشأن المفاوضات مع طهران، وعرض صورة الموقف كما تراها واشنطن، في ضوء الإشارات إلى إمكانية فتح مسار تفاوضي، بالتوازي مع نشر الولايات المتحدة قوات كبيرة في المنطقة، كما سيعرض نتنياهو التصور الإسرائيلي للمسارين العسكري والدبلوماسي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مخاوف إسرائيلية من قبول واشنطن التفاوض مع طهران حول الملف النووي فقط، دون التطرق لبرنامج الصواريخ الباليستية الذي ترى فيه تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان). وبحسب التقرير، رغم إشاعة الأجواء الإيجابية حول إمكانية تشكيل إطار تفاوضي، لم يسقط ترامب خيار الهجوم العسكري ضد إيران من حساباته، مع ميله الحالي لإعطاء الأولوية لمسار التفاوض.

وأشار تقرير "كان" إلى أن ترامب يسعى لإدارة "مفاوضات خشنة" تهدف في نهاية المطاف إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني بالكامل. وفي السياق، ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة على فحوى المحادثات مع الجانب الأميركي أن القيادة الإسرائيلية لا تزال تصر على أن الهجوم العسكري هو السبيل الأضمن، محذرة من أن "عدم توجيه ضربة لطهران قد يمنحها الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو إنتاج القنبلة النووية".

بالتوازي، ذكرت "كان" أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاستعادة القدرات التي ظهرت في المواجهة مع إيران في يونيو/حزيران الماضي، إذ جرت مناقشات مكثفة داخل جيش الاحتلال لتنشيط الخطط العملياتية في منظومة الدفاع والهجوم، إذ يتمثل التحدي المركزي في فرض "التفوق الجوي" مجدداً في السماء الإيرانية.

وكان ترامب قد رد يوم أمس الأحد على تحذيرات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اشتعال حرب إقليمية قائلاً: "بالطبع سيقول ذلك، لدينا هناك السفن الأكبر والأقوى حالياً، وهي قريبة جداً، وستكون جاهزة خلال أيام"، معرباً عن أمله في التوصل إلى صفقة. وفي المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ادعاءات ترامب بشأن وضع موعد نهائي لقبول إيران بشروطه، مؤكداً أن طهران لا تقبل الإنذارات وتعمل بجدية في المسارات الدبلوماسية.

في المقابل، هدد رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي بأن القوات الإيرانية جاهزة تماماً لتوجيه ضربة مضادة، محذراً من أنه في حال وقوع أي هجوم فلن يكون أي أميركي في المنطقة آمناً، وأن النار ستحرق أميركا وحلفاءها. ولفت موسوي إلى أن إيران غيرت عقيدتها الدفاعية إلى هجومية تعتمد على التحرك السريع والواسع.