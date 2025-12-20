ويتكوف يلتقي الوسطاء في ميامي لمراجعة الخطوات التالية في اتفاق غزة

- اجتمع ممثلون من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا في ميامي لمراجعة خطة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين على أهمية هيئة حكم موحدة لحماية المدنيين والنظام العام، مع تقدم في المساعدات الإنسانية وعودة جثامين الأسرى. - دعم المجتمعون إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية، مشددين على التنسيق والرصد الفعال مع المؤسسات المحلية والشركاء الدوليين، والتزامهم بخطة السلام الأميركية. - حذر وزير الخارجية القطري من مخاطر الوضع الحالي على الاتفاق، مؤكداً على ضرورة إدخال المساعدات دون شروط ورفض حماية طرف دون آخر.

ذكر بيان مشترك أصدره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم السبت أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا، أمس، في ميامي بولاية فلوريدا، لمراجعة الخطوات التالية في خطة وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف البيان: "راجعنا الخطوات التالية في مراحل تنفيذ خطة السلام الشاملة المتعلقة بغزة... وستتواصل المشاورات في الأسابيع المقبلة للمضي قدماً نحو تنفيذ المرحلة الثانية".

وأضاف البيان الذي نشره ويتكوف على حسابه بمنصة "إكس": "حققت المرحلة الأولى تقدماً ملحوظاً، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وعودة جثامين الأسرى (الإسرائيليين)، وانسحاباً جزئياً للقوات (جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وخفضاً في حدة الأعمال العدائية"، مشيراً إلى أنه خلال المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، جرى التشديد "على أهمية تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة غزة الموحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام".

وتابع البيان المشترك: "أعربنا عن دعمنا لإنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت ممكن، باعتباره إدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار. استعرضنا الخطوات التالية في التنفيذ المرحلي لخطة السلام الشاملة لغزة، مؤكدين أهمية التتابع والتنسيق والرصد الفعال بالشراكة مع المؤسسات المحلية في غزة والشركاء الدوليين".

وجاء في البيان أيضاً: "نؤكد مجدداً التزامنا الكامل بخطة السلام التي وضعها الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) والمؤلفة من عشرين بنداً، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات الرصد. وستتواصل المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية".

وأوضح موقع أكسيوس الإخباري في وقت سابق أن اللقاء هو الأرفع مستوى بين الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية منذ توقيع اتفاق غزة في أكتوبر/تشين الثاني، مضيفاً أنه يسعى إلى "الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما". وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوسطاء سيعقدون اجتماعاً، الجمعة، لوضع تصور للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها خلال زيارة غير محددة المدة إلى واشنطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري إنه بحث في واشنطن أهمية مضاعفة الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأضاف أن التحضير جارٍ مع الجانب الأميركي لاجتماع الوسطاء كافة، الجمعة، لوضع تصور لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. وشدد رئيس الوزراء القطري على ضرورة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة بأسرع وقت، محذراً من أن الوضع الحالي يعرّض الاتفاق للخطر كل يوم.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي الأربعاء عقب مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار "تضع الوسطاء في مواقف محرجة"، مؤكداً أن بلاده أثارت قضية استمرار عمليات القصف والاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون أي شروط، وعلى رفض قطر أن تكون قوة الاستقرار في غزة مخصصة لحماية طرف دون آخر.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يومياً، ما خلّف مئات الشهداء. وتماطل إسرائيل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حلّ في البنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن من جراء حرب الإبادة.