- يعتزم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تقديم إحاطة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ حول تطورات الحرب في إيران، مع التركيز على خطوات الرئيس ترامب وآفاق الحل الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز. - دعت شخصيات ديمقراطية في مجلس النواب لعقد جلسات استماع مع ويتكوف ومستشار ترامب جاريد كوشنر، لبحث دورهما في المسار الدبلوماسي مع إيران، بينما طالب أعضاء مجلس الشيوخ بجلسات علنية لشرح مبررات الحرب. - رغم نفي وزير الخارجية الإيراني وجود تواصل حديث مع ويتكوف، أفاد "أكسيوس" بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بينهما لتبادل رسائل حول إنهاء الحرب.

ذكر موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إحاطة مغلقة، اليوم الثلاثاء، لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بشأن تطورات الحرب في إيران.

وأوضح الموقع أنّ هذه الإحاطة تأتي في ظل سعي أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على معلومات آنية حول الخطوات المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إيران، وآفاق الحل الدبلوماسي، وخيارات إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب الاهتمام بتفاصيل أي قنوات تواصل بين الإدارة الأميركية ومسؤولين إيرانيين. وبحسب المصادر، نظمت الإحاطة السيناتور جوني إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية للقوات المسلحة المعنية بالتهديدات الناشئة والقدرات، فيما استمرت دعوة الأعضاء حتى وقت متأخر من مساء الاثنين.

وفي السياق، أشار "أكسيوس" إلى أن ديمقراطيين في مجلس النواب دعوا إلى عقد جلسات استماع مع ويتكوف ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، بشأن دور ويتكوف وكوشنر في المسار الدبلوماسي مع إيران.

كما طالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعقد جلسات علنية مع مسؤولي إدارة ترامب لشرح مبررات الحرب وتوقيت الضربات. ولفت الموقع إلى أن وزير الخارجية روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، قد قدما إحاطات لقيادات مجلسي النواب والشيوخ في وقت سابق من الشهر، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب. ومن المتوقع أن تستمع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، إلى مسؤولين من مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية.

ومساء الاثنين، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجود أي تواصل مباشر حديث مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكداً أن آخر اتصال بينهما كان قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران. في المقابل، أفاد "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، بإعادة تفعيل قناة اتصال مباشرة بين ويتكوف وعراقجي في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى تبادل رسائل نصية ركزت على إنهاء الحرب، دون توضيح مدى جوهريتها أو عددها.