ويتكوف يقدم نصائح لموسكو حول طريقة التحاور مع ترامب بشأن أوكرانيا

قدم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نصائح لمستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول طريقة التحاور مع الرئيس الأميركي في ما يتّصل بالنزاع في أوكرانيا، وفق محادثة هاتفية نشرت وكالة بلومبيرغ فحواها أمس الثلاثاء. وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ في بيان إن ذلك "يثبت أمرا واحدا وهو أن المبعوث الخاص ويتكوف يتحدث إلى مسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي لتحقيق السلام، وهو بالضبط ما عينه الرئيس ترامب للقيام به".

ونشرت بلومبيرغ فحوى المحادثة التي أجريت في 14 أكتوبر/تشرين الأول بين رجل الأعمال السابق ويوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، حيث تم التطرق إلى خطة مستقبلية لتسوية النزاع، مستوحاة من تلك التي أُعلنت قبل فترة قصيرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفق هذا الوثيقة التي نشرتها بلومبيرغ، يقترح ويتكوف مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين، "يهنّئ" فيها الأخير الرئيس الأميركي "على هذا النجاح". وينصح ويتكوف، وفق المصدر نفسه، بإجراء المكالمة قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض والتي كانت مقرّرة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول. ويضيف ويتكوف، وفق الوثيقة نفسها: "قلت للرئيس إنكم، إن روسيا الاتحادية لطالما أرادت اتفاق سلام. هذا ما أعتقده"، مشيرا إلى "خطة سلام من 20 بندا، على غرار ما فعلنا لغزة".

ويرد محاور ويتكوف بالقول "سيهنّئه، وسيقول إن ترامب هو حقاً رجل سلام"، في إشارة إلى ما سيقوله بوتين خلال المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأميركي. وأضاف ويتكوف "حسناً، بيني وبينك، أعلم ما يتطلبه الأمر لإبرام خطة سلام: دونيتسك وتبادل أراض في مكان ما"، في إشارة إلى المنطقة الشرقية من أوكرانيا التي تطالب بها روسيا.

وأجريت مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في 16 أكتوبر 2025، عشية زيارة زيلينسكي. وقال الرئيس الأميركي حينها إن "تقدماً كبيراً" تحقّق خلال هذه المكالمة. وقبل ذلك بفترة وجيزة كان ترامب يشير إلى استياء حيال الرئيس الروسي. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت الولايات المتحدة خطة سلام لأوكرانيا اعتُبرت مواتية جداً لروسيا. لكن الخطة الأولية عُدّلت للتوصل إلى نسخة جديدة "أفضل بكثير" لكييف، سيناقشها ويتكوف مع بوتين في موسكو، بطلب من ترامب.

ونشرت بلومبيرغ نص مكالمة أخرى بين أوشاكوف ومبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف الذي كان منخرطا في مناقشات مع مسؤولين أميركيين. وذكرت الوكالة التي نقلت نص المكالمة باللغة الإنكليزية وفي نسختها الأصلية باللغة الروسية، أن المحادثة جرت في 29 أكتوبر.

ويقول دميترييف "أعتقد أننا سننشر هذه الورقة حول موقفنا، وسأقوم بتوزيعها بشكل غير رسمي". ويضيف "لا أعتقد أنهم سيأخذون نسختنا بالضبط، لكن على الأقل ستكون قريبة قدر الإمكان" منها، متحدثا على ما يبدو عن مسؤولين أميركيين. وذكر موقع "أكسيوس" أن كيريل دميترييف أمضى ثلاثة أيام مع ستيف ويتكوف ومسؤولين أميركيين آخرين في ميامي (فلوريدا) بين 24 و26 أكتوبر.

(فرانس برس، العربي الجديد)