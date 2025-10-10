ويتكوف يعلن بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين

القدس المحتلة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
10 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 16:39 (توقيت القدس)
ويتكوف يلقي كلمة في البيت الأبيض، 28 مايو 2025 (Getty)
- أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بدء مهلة 72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، تزامناً مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر ودخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
- بموجب خطة ترامب، ستطلق حماس 20 محتجزاً أحياء و28 أمواتاً مقابل إطلاق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد و1700 أسير آخرين.
- تعثرت جهود إطلاق سراح كبار الأسرى بعد رفض نتنياهو التدخل الأميركي، مؤكداً بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة للضغط على حماس.

أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقال ويتكوف في منشور على منصة إكس: "أكدت القيادة المركزية الأميركية أنّ قوات الجيش الإسرائيلي أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي. وبدأت مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. وبحسب ما جاء في بيان للجيش، فإن "القوات تموضعت على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين. قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية تنتشر في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري". ونشر جيش الاحتلال خريطة انسحاب قواته في قطاع غزة إلى خط أصفر وفق اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه يسمح للفلسطينيين الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين. وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنه من المقرر أن تطلق حركة حماس 20 محتجزاً أحياء و28 محتجزاً أمواتاً في غضون 72 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد و1700 أسير اعتقلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى السماح بالانتقال من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشماله.

نتنياهو في كلمة مصورة، 10 أكتوبر 2025 (إكس)
نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها

وأصدرت وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قائمة تضم أسماء 250 أسيراً فلسطينياً من المتوقع الإفراج عنهم، فيما لم تؤكد صحة الأسماء الواردة في القائمة أي جهة أو مؤسسة فلسطينية بما في ذلك حركة حماس. وكانت مصادر مصرية وفلسطينية قد كشفت في وقت سابق اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، عن تعثر جهود إطلاق سراح ما يعرف بقائمة كبار الأسرى بعد اللقاء الذي جمع ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس.

وقال مصدر قيادي فلسطيني إن نتنياهو رفض التدخل الأميركي من جانب ويتكوف وأكد أن إطلاق سراح أسماء من كبار قادة حماس أمر مرفوض تماماً، حتى لو أدى ذلك إلى فشل الاتفاق، بدعوى أنه "لن يمنح حماس الفرصة لإعادة بناء مستوياتها القيادية مجدداً كما حدث في صفقة جلعاد شاليط سابقاً". وأعلن نتنياهو، ليلة الخميس الجمعة، مصادقة حكومته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه فجر الخميس عبر مفاوضات غير مباشرة جرت في شرم الشيخ بمصر، هذا الأسبوع، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى تلقي سلاحها. وأضاف نتنياهو في كلمة مصوّرة أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى.

