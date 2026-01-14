ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها "تهدف إلى الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الجديدة تنص على تشكيل إدارة انتقالية تكنوقراطية في غزة تحت اسم "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب الشروع في نزع السلاح الكامل، بما يشمل تفكيك جميع التشكيلات المسلحة "غير المصرح بها". وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لالتزاماتها، بما في ذلك إعادة آخر جثمان لمحتجز إسرائيلي، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى "عواقب خطيرة".

وأشار ويتكوف إلى أن المرحلة الأولى من الخطة أسفرت عن إدخال مساعدات إنسانية "تاريخية"، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإعادة جميع المحتجزين الأحياء، إضافة إلى رفات 27 من أصل 28 محتجزاً متوفين. كما أعرب عن شكر بلاده لكل من مصر وقطر وتركيا، لدورها الأساسي في جهود الوساطة التي مكنت من تحقيق هذا التقدم.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

ويأتي إعلان ويتكوف بعد أن أكدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة شُكلت بشكل شبه كامل، في انتظار حسم مسؤول ملف الأمن والشرطة، وسيجري الإعلان عنها في وقت قريب (خلال ساعات).

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها أنّ بعض أعضاء اللجنة أُبلغوا هاتفياً بالأمر، في حين أُرسلت رسائل قصيرة على الهواتف للباقين، من قبل نيكولاي ملادينوف المرشح الأبرز لتولي منصب المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة. وقبل ذلك تلقى بعض أعضاء اللجنة اتصالات من مسؤولين مصريين لاستطلاع آرائهم في أعقاب تزكيتهم من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ليكونوا أعضاء في اللجنة.

ومن المتوقع أن تضم اللجنة 18 شخصاً جميعهم من سكان قطاع غزة ولا ينتمون سياسياً أو فكرياً لفصائل المقاومة. ورجّحت المصادر أن تحتضن القاهرة الاجتماع الأول للجنة، مشيرة إلى أن التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي جار من قبل مصر وميلادينوف، لتسهيل سفر بعض أعضاء اللجنة الموجودين في القطاع، في حين أنّ أربعة على الأقل موجودون في مصر منذ بداية الحرب.