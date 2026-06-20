ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران

- المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يستعد للتوجه إلى سويسرا لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، رغم تأجيل الجولة الأولى بسبب التطورات الأمنية الأخيرة. - إيران تطالب بضمانات لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان كجزء من الالتزامات في مذكرة التفاهم، مما أدى إلى تأجيل المحادثات مؤقتاً. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يخطط لزيارة الكويت والإمارات والبحرين لبحث التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي وتداعياته الإقليمية مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا استعداداً لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، في خطوة تعكس تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي رغم تأجيل الجولة الأولى من المفاوضات التي كان مقرراً عقدها خلال الأيام الماضية.

وبحسب الموقع، فإن ويتكوف يستعد للتوجه إلى سويسرا تمهيداً لاستئناف الاتصالات بين الجانبين الأميركي والإيراني، فيما يأتي هذا التحرك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا في الوقت الحالي، مع تأكيد الإدارة الأميركية استمرار استعدادها لبدء المحادثات فور استكمال الترتيبات اللازمة، وكانت المباحثات المرتقبة قد أُرجئت في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، فيما أكدت طهران لاحقاً أنها تخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة من دون تحديد موعد لذلك.

تقارير دولية التفاهم الأميركي الإيراني بين التأجيل والفوضى

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة، أمس الجمعة، في منتجع بورغنشتوك الجبلي، فيما ألغى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارته المرتقبة إلى سويسرا. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول دبلوماسي أن المسؤولين الإيرانيين يطالبون بضمانات واضحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان قبل استئناف المفاوضات، معتبرين أن ذلك جزء من الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأكد المسؤول أن المحادثات أُرجئت مؤقتاً بسبب التصعيد في لبنان، بينما يواصل الوسطاء جهودهم لمعالجة العقبات القائمة من دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن الجهود الأميركية الرامية إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي أُبرمت أخيراً بين واشنطن وطهران، والتي أعقبها حراك دبلوماسي مكثف على أكثر من مستوى. وفي هذا السياق، أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم زيارة الكويت والإمارات والبحرين الأسبوع المقبل، كما يُتوقع أن يعقد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لبحث التطورات المرتبطة بالاتفاق وتداعياته الإقليمية.