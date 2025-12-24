- من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في يناير، بالتزامن مع لقاء بين نتنياهو وترامب، وسط قلق إسرائيلي من ضغوط أميركية لنزع سلاح حماس. - حققت المرحلة الأولى تقدماً في المساعدات الإنسانية واستعادة الأسرى، مع التركيز على إنشاء جسم حاكم موحد في غزة ودعم "مجلس السلام". تسعى إسرائيل لضمانات لنزع سلاح حماس، بينما تدفع واشنطن نحو تسريع إعادة الإعمار. - سيتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة لمناقشة ملفات إقليمية وأمنية مع ترامب، منها إيران وسورية ولبنان، وتعزيز التعاون الأمني مع اليونان وقبرص.

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات.

ونقلت القناة العبرية عن المصدر نفسه قوله إن المبعوث الأميركي أبلغ تل أبيب بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيكون مع بداية يناير/ كانون الثاني المقبل، في وقت يسود فيه قلق داخل الأوساط الإسرائيلية من ضغوط قد يمارسها ترامب على نتنياهو للمضي قدما نحو هذه المرحلة، من دون ضمانات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل تداول تفاصيل خطة متعددة المراحل لإعادة إعمار قطاع غزة، أعدها ويتكوف بالتعاون مع جاريد كوشنر، ونشرتها صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن فرص إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات قادرة على فرض نزع السلاح في غزة تبدو محدودة، ما يعزز سيناريو العودة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وكان ويتكوف قد أعلن في 20 ديسمبر/ كانون الأول، عقب لقاءات عقدها في ميامي مع ممثلين عن مصر وقطر وتركيا، أن المرحلة الأولى من الاتفاق حققت تقدما شمل توسيع المساعدات الإنسانية، واستعادة أسرى وقتلى، وانسحابات جزئية، وخفضا في حالة الاشتباك. وأضاف أن المباحثات بشأن المرحلة الثانية ركزت على تمكين إنشاء جسم حاكم في غزة بسلطة موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، مع دعم إنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية لمسارات الحكم المدني والأمني وإعادة الإعمار، في إطار ما وصفه بـ"خطة السلام ذات العشرين نقطة" للرئيس الأميركي.

في السياق نفسه، أفادت يديعوت أحرونوت بأن نتنياهو سيتوجه فجر الأحد إلى الولايات المتحدة على متن طائرة "جناح صهيون" للمشاركة في قمة سياسية مع ترامب في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا. ومن المتوقع أن تتناول القمة ملفات إقليمية وأمنية، تتصدرها إيران وسورية ولبنان وغزة، إضافة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية للقطاع، ونزع سلاح حماس.

وبحسب الصحيفة، سيعرض نتنياهو على ترامب معطيات استخباراتية محدثة حول تسارع البرنامج الصاروخي الإيراني وتجدد دعم طهران لحلفائها الإقليميين، مع بحث خيارات التعامل مع إيران، بين اتفاق محتمل، أو ضربة إسرائيلية منفردة، أو هجوم مشترك مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، تدرك تل أبيب تردد واشنطن في خوض مواجهة عسكرية جديدة، لكنها تسعى إلى الحصول على ضوء أخضر لأي تحرك إسرائيلي محتمل.

أما في ملف غزة، فتشترط إسرائيل، بحسب مصادر "يديعوت أحرونوت"، التقدم إلى المرحلة الثانية بإعادة جثمان الجندي ران غوائيلي، وبالتوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح حماس. إلى جانب مخاوف تل أبيب من "مناورة شكلية" قد تلجأ إليها حركة حماس عبر تسليم رمزي للسلاح، مع الاحتفاظ بقدراتها العسكرية الأساسية. وفي هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى تسريع مشاريع إعادة الإعمار، بما في ذلك مشروع واسع النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب الدفع نحو تشكيل هيئة تكنوقراطية لإدارة القطاع، وهو ما تعتبره إسرائيل مسارا إشكاليا، خاصة إذا شمل شخصيات مرتبطة بالسلطة الفلسطينية أو إشراك تركيا في قوة الاستقرار الدولية المقترحة.

وتتطرق القمة المرتقبة أيضا إلى التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا، في ظل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومساع إقليمية موازية لتعزيز تعاون أمني بين إسرائيل واليونان وقبرص. كما يناقش الطرفان مستقبل اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي، إلى جانب ملفات لبنان وسورية، حيث تضغط واشنطن لاستئناف مسار تفاوضي أمني مع دمشق.



