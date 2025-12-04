- التقى مساعدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كبير المفاوضين الأوكرانيين في ميامي لمواصلة مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد مشاورات في واشنطن ولقاءات مع الرئيس الروسي بوتين. - لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بسبب مطالب روسيا المتعلقة بإقليم دونباس وعضوية أوكرانيا في حلف الناتو، وتسربت مقترحات سلام أميركية أثارت مخاوف أوكرانية وأوروبية. - يعقد الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، مع تركيز على الحرب في أوكرانيا، لكن دور المنظمة المستقبلي لا يزال غير واضح.

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصدر قوله إنّ مساعدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سوف يلتقيان، اليوم الخميس، كبير مفاوضي أوكرانيا رستم عمروف في ميامي، لإجراء مزيد من مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. ويخطط ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، للقاء كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، في فلوريدا، وفق تقارير نشرتها صحف مثل "نيويورك تايمز" و"سي بي إس نيوز" نقلاً عن البيت الأبيض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن سابقاً عن خطط لعقد محادثات جديدة مع ممثلين أميركيين. وقال زيلينسكي في خطابه المصور مساء الأربعاء: "نحضر لاجتماعات في الولايات المتحدة، بعد عودة الفريق الأميركي من موسكو، وبعد المشاورات ذات الصلة في واشنطن، سيواصل رستم عمروف وأندريه هناتوف، إلى جانب باقي فريق التفاوض، المناقشات مع مبعوثي الرئيس ترامب".

واليوم الخميس، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إنّ اجتماعه مع ويتكوف وكوشنر كان "مفيداً للغاية". وأضاف أن المحادثات استندت إلى المقترحات التي جرت مناقشتها مع ترامب في ألاسكا. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن بوتين قال إن على الدول الأوروبية المشاركة في التسوية السلمية في أوكرانيا بدلاً من عرقلتها.

وخلال اجتماعه السادس مع بوتين، أول من أمس الثلاثاء، قدّم ويتكوف شرحاً حول موقف الولايات المتحدة بشأن جهود السلام في حرب أوكرانيا. وقال مستشار السياسة الخارجية لبوتين، يوري أوشاكوف، بعد الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، إنه لم يتم التوصل إلى أي تسوية. وأمس الأربعاء، قال ترامب إنّ وفد بلاده الذي التقى بوتين خرج بانطباع أن الأخير يريد إنهاء الحرب. وتابع في تصريحات صحافية من المكتب البيضاوي، أنّ اللقاء كان مثمراً، قائلاً: "أجروا اجتماعاً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين، وسنرى ما سيحدث لاحقاً".

وأضاف: "كان لديهم انطباع بأن بوتين يريد إنهاء الحرب، ولا أعلم مدى صحة هذا الانطباع لكن استنتاجهم هو أنه يريد إنهاء الحرب، وبرأيي هو يريد أيضاً العودة إلى حياة أكثر طبيعية". وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي، بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة، رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو. وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحاً مقابلاً للسلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثاً ومنقحاً للسلام" لإنهاء الحرب خلال محادثاتهما في جنيف.

وتتعثّر محادثات السلام حتى الآن بسبب مطالب روسيا المتعلقة بأراضي إقليم دونباس بأكمله، والذي لا تسيطر عليه قواتها بشكل كامل. ومن النقاط الشائكة الأخرى مطالبة روسيا بتعهد رسمي من حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة بعدم قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، إلى جانب فرض قيود على الجيش الأوكراني.

غياب روبيو ولافروف عن اجتماع يركز على حرب أوكرانيا

في موازاة ذلك، من المتوقع أن يحضر وزراء الخارجية من عشرات الدول الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يومي الخميس والجمعة. لكن الولايات المتحدة وروسيا لن تكونا ممثلتين على أعلى مستوى. فلن يسافر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ولا نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة النمساوية، وسيجري إرسال ممثلين عنهما بدلاً من ذلك.

ومن المنتظر أن يركّز المؤتمر، الذي يستمر يومين برئاسة فنلندا، بالكامل على الحرب في أوكرانيا. ولا تدرج المفاوضات الحالية وخطط السلام لإنهاء الحرب الروسية على جدول الأعمال الرسمي، كما لا يتوقع اتخاذ أي قرارات. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يكون الصراع في أوكرانيا محور عشاء غير رسمي لوزراء الخارجية، مساء أمس الأربعاء، وهو لقاء لم تُدع إليه روسيا ولا بيلاروسيا، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

وترى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها منصة بين الشرق والغرب لحل النزاعات والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن بحسب دبلوماسيين، لا يزال من غير الواضح حالياً ما إذا كانت المنظمة ستتمكن من لعب دور ما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وكيف سيكون ذلك. ولدى المنظمة خبرة في مراقبة الانتخابات ومناطق النزاعات، لكن أي قرار بشأن مهامها يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والخمسين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

(أسوشييتد برس، الأناضول، رويترز، العربي الجديد)