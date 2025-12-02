- التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد محاولات سابقة غير ناجحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن قلقها من أن المفاوضات قد تضغط على أوكرانيا للاستسلام، بينما عقد الرئيس الأوكراني محادثات مع قادة أوروبيين لمناقشة الوضع. - أبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم من مقترح سلام أميركي يتضمن تنازلات لموسكو، بينما قدمت القوى الأوروبية اقتراحًا بديلاً، وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن "إطار عمل محدث ومنقح للسلام".

يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول مسار محتمل لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تعتبر من أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ترامب مراراً إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن جهوده لم تفلح حتى الآن في إحلال السلام، بما في ذلك القمة التي عقدها مع بوتين في ألاسكا في أغسطس/ آب.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن اجتماع ويتكوف مع بوتين سيكون في النصف الثاني من اليوم، لكنه رفض الخوض في الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا قائلاً إنّ دبلوماسية مكبرات الصوت ليست مفيدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر سينضم إلى ويتكوف في رحلته إلى روسيا.

وتبرز هذه الخطوة وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية، النهج غير التقليدي الذي يعتمده ترامب في إدارة السياسة الخارجية، من خلال الاعتماد على دائرة ضيقة من الحلفاء الشخصيين، بينهم رجال أعمال سابقون ومقرّبون له، بدلاً من السلك الدبلوماسي الرسمي. وتقول الشبكة إن ويتكوف وكوشنر كانا من أبرز مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو ما دفع ترامب لتكليفهما بمهمة جديدة تتعلق بالحرب في أوكرانيا. ورغم الجدل في واشنطن حول افتقار ويتكوف للخبرة الدبلوماسية، فقد أشاد ترامب به سابقاً، واصفاً إياه بـ"المفاوض الجيد"، بحسب تصريحاته في أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي سياق التقرير، أشارت شبكة "سي أن أن" إلى اجتماع سابق استمر خمس ساعات بين ويتكوف وبوتين، تجاوز المدة المتوقعة، وهو ما أثار قلق بعض المسؤولين بسبب غياب دبلوماسيين محترفين أو مدونين رسميين من الجانب الأميركي. كما أظهرت تسريبات من مكالمة هاتفية في أكتوبر، أن ويتكوف قدّم نصائح لمستشار السياسة الخارجية في الكرملين حول كيفية تعامل بوتين مع لقاء مرتقب مع ترامب، والذي سبقه اجتماع بين الأخير والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وينضم كوشنر إلى ويتكوف في موسكو. وعاد الأوّل إلى الساحة السياسية في الأسابيع الأخيرة بعد مشاركته في جهود التوصل إلى هدنة في غزة. ويُنظر إليه، بحسب مصادر مقربة، على أنه يحظى بثقة كبيرة من ترامب، ويُعتبر من أقرب الشخصيات إليه في الملفات الخارجية الحساسة. في المقابل، أثار اعتماد ترامب على شخصيات غير رسمية في التفاوض قلقاً بين دبلوماسيين سابقين، رأوا أن هذا النهج يُضعف عملية صنع القرار ويقلل من فرص طرح وجهات نظر بديلة. ويضم الفريق المفاوض أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الجيش دان دريسكول، الذي أجرى محادثات في كييف وجنيف وأبوظبي، لكنه لن يشارك في زيارة موسكو المرتقبة.

الاتحاد الأوروبي يخشى أن تؤدي مفاوضات ويتكوف بوتين إلى ضغوط قاسية على كييف

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الاثنين، إن المفاوضات بين ويتكوف وبوتين قد تؤدي إلى ضغوط قاسية على أوكرانيا. وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أخشى أن يُمارس الضغط كله على الطرف الأضعف، لأن استسلام أوكرانيا هو أسهل سبيل لإنهاء هذه الحرب".

إلى ذلك أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقدا خلال لقائهما في باريس، أمس الاثنين، محادثات مع ويتكوف والمفاوض الأوكراني رستم عمروف اللذين اجتمعا من جهتهما في فلوريدا. كما تحدّث الرئيسان الفرنسي والأوكراني "على التوالي" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر و"قادة أوروبيين" من ألمانيا وبولندا وإيطاليا والنروج وفنلندا والدنمارك وهولندا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي، بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة، رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو الرئيسية فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، وسيطرة روسيا على خُمس الأراضي الأوكرانية، وفرض قيود على الجيش الأوكراني. وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحاً مقابلاً للسلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثاً ومنقحاً للسلام" لإنهاء الحرب خلال محادثاتهما في جنيف.

من جهته، أشار بوتين في تصريحات سابقة إلى أن المناقشات لا تدور حتى الآن حول مسودة اتفاق بل حول مجموعة من المقترحات التي قال الأسبوع الماضي إنها "يمكن أن تكون أساساً لاتفاقات في المستقبل". وأوضح بوتين مراراً أنه مستعد لإجراء محادثات لإحلال السلام، لكنه حذّر من أن القوات الروسية ستتقدم أكثر، وتستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية إذا رفضت كييف التوصل إلى اتفاق.

وتظهر خرائط صادرة عن جهات موالية لأوكرانيا أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 19% من مساحة أوكرانيا، أو 115600 كيلومتر مربع، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العامين الماضيين، وأنها تقدمت في عام 2025 بأسرع وتيرة منذ 2022. وأبلغ قادة عسكريون روس الرئيس بوتين، أمس الاثنين، بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي بوكروفسك وفوفتشانسك الأوكرانيتين الواقعتين على خط المواجهة. ويقول مسؤولون أميركيون إن أكثر من 1.2 مليون شخص قتلوا أو أصيبوا في الحرب. ولم تفصح أوكرانيا أو روسيا عن خسائرهما.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)